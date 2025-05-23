قرار مفاجئ وعاجل من وزير السكن يقلب موازين عدل 3 وينقذ آلاف العائلات من الإقصاء

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، السيد طارق بلعريبي، عن قرار استثنائي بتمديد فترة تحميل الملفات للمكتتبين في برنامج “عدل 3″، وذلك خلال ندوة صحفية عقدها اليوم بولاية خنشلة، ويأتي هذا القرار استجابة للعديد من طلبات المكتتبين الذين عبروا عن حاجتهم لمزيد من الوقت لإتمام ملفاتهم.

تفاصيل التمديد

المدة الإضافية: 20 يوماً

تاريخ إعادة الفتح: يوم السبت المقبل

الهدف: تمكين أكبر عدد من المواطنين من تحميل مستنداتهم

أسباب القرار

طلبات المواطنين: تلقى الوزارة العديد من الطلبات المطالبة بتمديد الآجال

مرونة التقديم: توفير فرصة إضافية للمتأخرين عن الآجال السابقة

دراسة الملفات: الغلق المؤقت ضروري لمعالجة الملفات المقدمة مسبقاً

مراحل معالجة الملفات

بدأت وكالة “عدل” بالفعل في دراسة جزء من الملفات المقدمة

الفترة القادمة ستخصص لمراجعة شاملة لجميع الطلبات

سيتم الإعلان عن النتائج فور انتهاء عملية الدراسة

كيفية الاستفادة من التمديد

الدخول إلى المنصة الرقمية عبر الرابط الرسمي

تحميل جميع المستندات المطلوبة بدقة

التأكد من صحة وكمالية المعلومات قبل الإرسال

يعد هذا القرار تجسيداً لمرونة الحكومة في استجابة لمتطلبات المواطنين، مع الحفاظ على سيرورة دراسة الملفات بشكل عادل ومنظم، ويُنصح جميع المكتتبين باستغلال هذه الفرصة الإضافية لتقديم ملفاتهم في الآجال المحددة.

تأثير القرار على المستفيدين

يأتي هذا التمديد كبارقة أمل لأكثر من 50 ألف مكتتب لم يتمكنوا من إكمال ملفاتهم في الآجال السابقة، وفق تقديرات أولية من وزارة السكن، وقد أكد الوزير أن هذه الفرصة الإضافية ستسمح بتسوية وضعية العديد من الملفات العالقة، خاصة تلك المتعلقة بحالات:

نقص في الوثائق المطلوبة

أخطاء في تعبئة البيانات

صعوبات تقنية في استخدام المنصة

ضوابط وشروط جديدة

أشارت مصادر مقربة من الوكالة إلى إمكانية تطبيق بعض الضوابط الجديدة خلال فترة التمديد، تشمل: