اشحن شدات ببجي بطريقة مضمونة 100%..خطوات شحن شدات ببجي موبايل PUBG Mobile عبر ID شراء بالأيدي

لقد أصبحت لعبة ببجي موبايل من أهم الألعاب الإلكترونية الجديدة بسبب نجاح اللعبة في كسب ثقة الكثير من محبي ألعاب الإثارة والتشويق حيث تتميز لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile بأنها متاحة على جهاز يدعم الاندرويد أو الآيفون كما توفر اللعبة شحن شدات ببجي موبايل من أجل الحصول على مميزات إضافية لجميع اللاعبين لذا عزيزي القارئ سوف نوضح لكم أسهل طريقة شحن شدات ببجي موبايل بطريقة مضمونة بدون حظر لجميع اللاعبين.

خطوات شحن شدات ببجي موبايل PUBG Mobile

يبحث الكثير من محبي لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile على طريقة آمنة لشحن شدات من أجل شراء أسلحة ودعم اللاعب في تلك اللعبة لذلك سوف نوضح لكم أسهل طريقة شحن شدات ببجي بطريقة مضمونة عن طريق الموقع الرسمي بتلك الخطوات كالتالي:

لشحن شدات ببجي موبايل عليك الدخول إلى موقع Midasbuy.

توجه إلى تسجيل الدخول.

ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام حسابك الشخصي في اللعبة.

ثم بعدها اختيار طريقة الشحن حيث حدد خيار شحن الشدات باستخدام معرف اللاعب Player ID.

بعد ذلك تحديد عدد الشدات وسوف تظهر لك قائمة بعدة باقات شدات ثم اختيار الكمية المناسبة لك.

بعد ذلك اختيار وسيلة الدفع ومنها البطاقات الائتمانية أو باي بال أو فودافون كاش أو أي وسيلة دفع.

بعد ذلك إتمام عملية الدفع بعد ذلك سوف يتم إضافة الشدات إلى حسابك في لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile.

كيفية تنزيل لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile