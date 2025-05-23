مفاجآت من العيار الثقيل لجمهور القلعة الحمراء.. الأهلي يبدأ حملة تدعيمات كأس العالم للأندية بصفقة محمد بن رمضان ويجهز لإعلان صفقة كبيرة يوم 5 يونيو

اقترب النادي الأهلي من الإعلان رسميًا عن ضم النجم التونسي محمد بن رمضان، لاعب فريق فرينكفاروزي المجري، في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يونيو المقبل.

محمد بن رمضان في الأهلي رسميًا استعدادًا لكأس العالم للأندية

الإعلامي الرياضي أحمد شوبير أكد أن الأهلي سيعلن عن صفقة محمد بن رمضان عقب مباراة فاركو بالدوري، مشيرًا إلى أن هناك صفقة كبيرة في الطريق سيتم الكشف عنها رسميًا يوم 5 يونيو بعد نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز.

محمد بن رمضان في الأهلي 4 مواسم

النادي الأهلي أنهى كافة الاتفاقات مع نادي فرينكفاروزي المجري لضم محمد بن رمضان بعقد يمتد لأربع سنوات، ويستعد اللاعب للانضمام لتدريبات الفريق في بداية الأسبوع المقبل، ليخضع لبرنامج تأهيلي خاص استعدادًا للمنافسة في كأس العالم للأندية.

ووفقًا لما كشفه موقع “نسمة سبورت” التونسي، فإن بن رمضان سيحظى بمكانة بارزة ضمن كتيبة الأهلي التي تسعى لتحقيق نتائج قوية في البطولة العالمية.

مزايا صفقة محمد بن رمضان في طريق الأهلي إلى كأس العالم للأندية

تدعيم خط الوسط بلاعب دولي صاحب خبرات كبيرة في الملاعب الأوروبية.

الاستعداد المثالي لمنافسات كأس العالم للأندية من خلال عناصر قوية وجاهزة.

خطوة مهمة ضمن خطة الأهلي لتجديد دماء الفريق قبل موسم مزدحم محليًا وقاريًا.

رفع سقف طموحات الجماهير في المنافسات الدولية بعد السيطرة المحلية.

مباراة الأهلي وفاركو تسبق الإعلان الرسمي

من المنتظر أن يواجه النادي الأهلي نظيره فاركو مساء الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأخيرة من الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز وتشير التوقعات إلى أن الإعلان الرسمي عن ضم محمد بن رمضان سيتم بعد هذا اللقاء مباشرة، ما يزيد من ترقب جمهور القلعة الحمراء.

متى تنطلق بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي؟

بطولة كأس العالم للأندية 2025 ستقام في شهر يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيكون الأهلي ممثل القارة الإفريقية في البطولة، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، وهو ما يدفع الإدارة لسرعة إنهاء التعاقدات القوية استعدادًا لهذا المحفل الدولي.

صفقة كبيرة يوم 5 يونيو

شوبير فجر مفاجأة مؤكدة بأن هناك صفقة كبيرة ومدوية سيتم الإعلان عنها يوم 5 يونيو المقبل، بعد نهاية مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر، دون الإفصاح عن هوية اللاعب، مما زاد من حماس جماهير الأهلي وترقبهم لإضافة نجم جديد لقائمة الفريق استعدادًا لـكأس العالم للأندية.