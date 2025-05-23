مفاجأة أبل الجديدة ايفون 15 بلس.. iPhone 15 Plus يتفوق ببطارية ضخمة وكاميرا 48 ميجا بكسل

في خطوة مثيرة لعشاق أبل، كشفت الشركة عن iPhone 15 Plus ايفون 15 بلسالذي يأتي بأكبر بطارية في تاريخ هواتفها، مع تطوير مذهل في الكاميرا الخلفية التي أصبحت بدقة 48 ميجا بيكسل، مما يجعله من أبرز هواتف الفئة الرائدة لهذا العام هاتف ايفون 15 بلس يأتي ايفون 15 بلس iPhone 15 Plus بشاشة ضخمة 6.7 بوصة بتقنية Super Retina XDR ودعم ميزة Dynamic Island الجديدة، بالإضافة إلى معالج A16 Bionic الذي يضمن أداء قوي وسلس في كافة الاستخدامات.

مواصفات ايفون 15 بلس iPhone 15 Plus الكاملة

مواصفات تقنية مبهرة تجتمع في تصميم أنيق وعملي

المواصفات التفاصيل المعالج سداسي النواة Apple A16 Bionic بتكنولوجيا 4 نانو التخزين / الرام 128 / 256 / 512 جيجا بايت مع 6 جيجا رام الكاميرا خلفية ثنائية 48+12 م.ب – أمامية 12 م.ب + SL 3D الشاشة 6.7 بوصة بدقة 1284×2778 من نوع Super Retina XDR OLED بدعم HDR ودولبي فيجن نظام التشغيل iOS 17 البطارية 4383 مللي أمبير مع دعم شحن سريع 20 واط وشحن MagSafe بقوة 15 واط

مميزات ايفون 15 بلس iPhone 15 Plus

أداء رائد وتجربة استخدام محسّنة تجعل الهاتف يستحق الاقتناء

يمتاز iPhone 15 Plus بعدة نقاط تجعله خيارًا مثاليًا لمستخدمي هواتف أبل الباحثين عن شاشة كبيرة وكاميرا قوية وبطارية تدوم طويلاً، ومن أبرز مميزاته:

كاميرا رئيسية مطورة بدقة 48 ميجا بيكسل تقدم صورًا فائقة الجودة.

بطارية ضخمة بسعة 4383 مللي أمبير تدوم ليوم كامل من الاستخدام المكثف.

شاشة كبيرة 6.7 بوصة تدعم HDR10 وDolby Vision بتصميم Dynamic Island.

دعم مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68.

نظام صوت ستيريو يوفر تجربة صوتية مميزة.

دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

تحديثات نظام مستمرة من أبل تضمن أمان وأداء ثابت.

منفذ شحن Type-C لأول مرة في سلسلة iPhone.

عيوب ايفون 15 بلس iPhone 15 Plus

رغم المميزات، هناك بعض الملاحظات التي يجب أخذها في الاعتبار

لا يدعم معدل تحديث أعلى من 60 هيرتز.

لا يأتي برأس شاحن أو جراب داخل العلبة.

سرعة الشحن ما زالت محدودة مقارنة بالمنافسين.

لا يدعم منفذ 3.5 ملم لسماعة الأذن.

لا يحتوي على عدسة زووم مخصصة كما في نسخة Pro.

سعر ايفون 15 بلس iPhone 15 Plus

متاح بأسعار متفاوتة حسب السعة والسوق