فرحي أطفالك بأغاني سوسو..تردد قناة كراميش الفضائية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

حازت قناة كراميش الفضائية على إعجاب الأمهات لما تقدمه من محتوى مميز يعلم الطفل القيم الأخلاقية بطريقة ممتعة ومسلية عن طريق أغاني سوسو التي كسبت شهرة واسعة للأطفال الصغيرة لذا سوف نقوم بتوضيح عزيزي القارئ تردد قناة كراميش الفضائية من أجل مشاهدة أجمل الأغاني والأناشيد التي يحبها الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين لقنوات الأطفال في تزايد مستمر لذلك سوف نقوم بتوضيح التردد مع طريقة تنزيل القناة لمشاهدة أروع البرامج الغنائية.
تردد قناة كراميش على نايل سات
أصبحت قناة كراميش الفضائية متاحة لجميع الأطفال على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب لذا أكبر عدد من المتابعين لقنوات الأطفال يرغبوا التعرف على تردد قناة كراميش الفضائية لذا سوف نقوم بذكر التردد الجديد للقناة لمتابعة جميع الأغاني التي يحبها الطفل.
تردد قناة كراميش الفضائية
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11603
- معدل الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
تردد قناة كراميش على عرب سات
- التردد: 11390
- معدل الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- القمر الصناعي: عرب سات
ما هي طريقة تثبيت قناة كراميش على جهاز الاستقبال
- باستخدام جهاز التحكم اضغط على زر القائمة لتنزيل قناة كراميش الفضائية للأطفال
- ثم بعدها توجه إلى إعدادات القناة الفضائية مع إدارة الترددات.
- ثم بعد ذلك اختيار إضافة تردد جديد.
- كتابة جميع بيانات التردد على حسب القمر الصناعي.
- ثم بعد ذلك إدخال البيانات اللازمة قم البحث عن القنوات.
- بعد ظهور قناة كراميش الفضائية احفظها على جهازك لمشاهدة أغاني سوسو.