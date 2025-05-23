أقوى آيفون لحد دلوقتي؟ iPhone 16 Pro نزل بكاميرا خرافية ومعالج جبار Apple A18 Pro

كشفت شركة آبل عن هاتفها المرتقب iPhone 16 Pro الذي يأتي بتحسينات جذرية شملت التصميم والأداء ونظام التصوير يتميز iPhone 16 Pro بهيكل فاخر مصنوع من التيتانيوم، ما يمنحه صلابة استثنائية وخفة في الوزن، إلى جانب معالج متطور يقدم تجربة استخدام غير مسبوقة ولأول مرة، زودت آبل هاتف iPhone 16 Pro بزر خاص للتحكم بالكاميرا يمنح المستخدم مرونة واحترافية أثناء التصوير وفيما يلي نستعرض معكم المواصفات الكاملة لهاتف iPhone 16 Pro، وأبرز مميزاته وعيوبه، إلى جانب الأسعار الرسمية في مصر والسعودية والإمارات.

مواصفات هاتف iPhone 16 Pro

المعالج: Apple A18 Pro سداسي النواة (3 نانو)

التخزين / الرام: 128 / 256 / 512 / 1 تيرابايت – 8 جيجا رام

الكاميرا الخلفية: ثلاثية (48+12+48 ميجا بكسل) مع تقريب بصري 5X وعدسة Ultra Wide

الكاميرا الأمامية: 12 ميجا بكسل + مستشعر SL 3D

الشاشة: 6.3 إنش LTPO Super Retina XDR بدقة 1206×2622 بكسل – معدل تحديث 120Hz

البطارية: 3528 مللي أمبير – شحن سريع 30 واط – شحن MagSafe و Qi2 لاسلكي

نظام التشغيل: iOS 18

الخامات: زجاج + فريم من التيتانيوم

الوزن: 199 جرام – مقاومة للماء IP68

أهم مميزات iPhone 16 Pro

زر Camera Control: تحكم احترافي بالكاميرا زوم، فوكس، فتحة العدسة، أنماط التصوير.

أداء جبار بفضل A18 Pro: أسرع بـ15% عن الجيل السابق، وأقوى 20% في الجرافيكس.

تصوير فيديو 4K حتى 120 إطار في الثانية مع ميزة تعديل الفريم ريت بعد التصوير!

صوت ستيريو خرافي وتجربة صوتية محسنة مع 4 ميكروفونات Audio Mix.

تحسين التصوير الليلي في عدسة Ultra Wide والماكرو.

شاشة مبهرة بحجم مثالي 6.3 بوصة – 120Hz – Dolby Vision – Always On Display.

سعر iPhone 16 Pro

الدولة 128 جيجا 256 جيجا 512 جيجا 1 تيرا مصر 60,000 جنيه السعودية 4700 ريال 5200 ريال 6200 ريال 7200 ريال الإمارات 4300 درهم 4700 درهم 5550 درهم 6400 درهم العالمي $1000 $1100 $1300 $1500

عيوب iPhone 16 Pro

لا يحتوي على رأس شاحن أو جراب في العلبة.

لا يدعم كارت ميموري خارجي كعادة أبل.

محتويات علبة iPhone 16 Pro