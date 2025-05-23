عشاق الفخامة هاتف الأحلام.. سعر ومواصفات iPhone 16 Pro Max 

iPhone 16 Pro Max يشعل المنافسة في سوق الهواتف الذكية بفضل تصميمه الفاخر، ومعالجه الجديد Apple A18 Pro، وكاميراته الاحترافية، بالإضافة إلى دعمه لأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي من أبل، ما يجعله الهاتف الأقوى حتى الآن في هذا المقال نعرض سعر ومواصفات iPhone 16 Pro Max ومميزاته وعيوبه بشكل احترافي ومنظم.

تصميم مذهل وأداء خرافي مع iPhone 16 Pro Max

يأتي iPhone 16 Pro Max بهيكل متين من التيتانيوم وواجهة خلفية زجاجية مقاومة للماء والغبار، وشاشة هي الأكبر في تاريخ أبل بقياس 6.9 بوصة تدعم تقنية HDR10 ومعدل تحديث 120Hz، ما يجعله هاتف الأحلام لعشاق مشاهدة الفيديوهات والألعاب المعالج الجديد Apple A18 Pro يوفر أداءً لا يُضاهى، مع دعم كامل للذكاء الاصطناعي في تحديث قادم من iOS 18.

مواصفات هاتف iPhone 16 Pro Max

المواصفات التفاصيل المعالج سداسي النواة Apple A18 Pro بتكنولوجيا 3 نانو بدقة وكفاءة أعلى من الجيل السابق التخزين / الرام 256 / 512 / 1000 جيجا مع 8 جيجا رام، ولا يدعم تركيب كارت ميموري الكاميرا خلفية ثلاثية: 48+12+48 م.ب + TOF 3D، وأمامية 12 م.ب مع دعم SL 3D الشاشة 6.9 بوصة LTPO Super Retina XDR OLED بدقة 1320×2868 بكسل مع دعم Always On وHDR10+ نظام التشغيل iOS 18 مع دعم Apple Intelligence في تحديث قادم البطارية 4685 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع 30 واط واللاسلكي حتى 25 واط

مميزات هاتف iPhone 16 Pro Max

هاتف iPhone 16 Pro Max يتفوق في الأداء والتصميم، ويمنح المستخدم تجربة فريدة سواء في التصوير أو الاستخدام اليومي بفضل الابتكارات الجديدة التي أضافتها أبل.

معالج Apple A18 Pro يقدم أداء أسرع بنسبة 15% عن الجيل السابق

تطوير شامل في العدسة الألترا وايد لتجربة تصوير ليلية أفضل

زر Camera Control للتحكم الكامل بالكاميرا بشكل احترافي

تصوير فيديو بدقة 4K حتى 120 إطار في الثانية مع دعم تعديل الفريم ريت

سماعات ستيريو لصوت محيطي عالي الجودة

دعم الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence (يتوفر في تحديث أكتوبر)

مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68 حتى عمق 6 أمتار

شاشة ضخمة 6.9 إنش بأقل حواف ممكنة وبدقة فائقة

تصميم من التيتانيوم الفاخر وخامات فخمة

عيوب هاتف iPhone 16 Pro Max

رغم تفوقه هاتف iPhone 16 Pro Max إلا أن هناك بعض العيوب التي قد تزعج بعض المستخدمين عند التفكير في اقتنائه.

لا يأتي مع شاحن أو جراب في العلبة

التطويرات طفيفة مقارنة بهاتف iPhone 15 Pro Max

لا يدعم تركيب كارت ذاكرة خارجي

سعر مرتفع قد لا يناسب جميع الفئات

سعر iPhone 16 Pro Max في مصر والخليج

تفاوتت أسعار iPhone 16 Pro Max حسب السعة التخزينية والدولة، وفيما يلي أبرز الأسعار:

سعر النسخة 256 جيجا: مصر: حوالي 63,000 جنيه السعودية: 5700 ريال الإمارات: 5100 درهم

سعر النسخة 512 جيجا: السعودية: 6700 ريال الإمارات: 5950 درهم

سعر النسخة 1 تيرا: السعودية: 7700 ريال الإمارات: 6800 درهم العالمي: 1600 دولار



إذا كنت تبحث عن هاتف قوي يواكب أحدث التقنيات ويقدم لك تجربة تصوير ومشاهدة لا مثيل لها، فإن iPhone 16 Pro Max هو الخيار المثالي.