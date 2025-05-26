“اعلى قيمة بأقل سعر من سامسونج”.. هاتف Samsung Galaxy A36.. تصميم أنيق وشاشة سوبر أموليد 6.7 بوصة وأداء قوي مع معالج Snapdragon 6 Gen 3

في ظل المنافسة الكبيرة في سوق الهواتف الذكية، تحرص سامسونج على تقديم هواتف تجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي مع سعر مناسب هاتف Galaxy A36 هو أحد هذه الهواتف التي جاءت لتلبية احتياجات الفئة المتوسطة في عام 2025.

هاتف Galaxy A36

يتميز هاتف Galaxy A36 بتصميم أنيق يجمع بين الزجاج الأمامي والخلفي مع إطار بلاستيكي خفيف الوزن. كما أنه مقاوم للماء والغبار بمعيار IP67، ما يجعله مناسبًا للاستخدام اليومي في ظروف مختلفة.

تأتي الشاشة من نوع Super AMOLED بحجم 6.7 بوصة، ودقة عالية FHD+، مع معدل تحديث 120 هرتز. هذه المواصفات تضمن تجربة مشاهدة سلسة وواضحة، كما أن سطوع الشاشة يصل إلى 1900 شمعة، مما يسهل الرؤية تحت أشعة الشمس المباشرة.

الأداء والبرمجيات

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 6 Gen 3 بتقنية تصنيع 4 نانومتر، ما يوفر أداءً قويًا وكفاءة في استهلاك الطاقة. ويوفر الهاتف خيارات مختلفة للذاكرة العشوائية تصل حتى 12 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت. مع ذلك، لا يدعم الهاتف إضافة بطاقة ذاكرة خارجية.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 15 مع واجهة One UI 7 من سامسونج، مما يوفر تجربة استخدام مريحة وسلسة. سامسونج تقدم دعم تحديثات النظام والأمان لمدة تصل إلى 6 سنوات، وهو أمر مميز في هذه الفئة.

الكاميرا

يحتوي Galaxy A36 على ثلاث كاميرات خلفية، الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل. تقدم الكاميرات أداء جيدًا في ظروف الإضاءة الجيدة، مع صور واضحة وتفاصيل دقيقة.

الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل، وتدعم التقاط صور سيلفي جيدة ومكالمات فيديو واضحة. كما توجد تقنيات ذكاء اصطناعي لتحسين جودة الصور تلقائيًا.

الب١طارية والشحن

مزود الهاتف ببطارية قوية سعتها 5000 مللي أمبير توفر استخدامًا ليوم كامل. كما يدعم شحن سريع بقوة 45 واط، حيث يمكن شحن البطارية من صفر إلى كامل في حوالي ساعة وربع.

سعر هاتف Galaxy A36

يأتي Galaxy A36 بسعر مناسب للفئة المتوسطة، حيث يبلغ سعر النسخة 128 جيجابايت حوالي 400 دولار، والنسخة الأكبر 256 جيجابايت بسعر حوالي 450 دولار. في مصر، يتراوح سعره حوالي 20 ألف جنيه مصري، مما يجعله خيارًا جيدًا مقارنة بمواصفاته.

المميزات في Galaxy A36

شاشة Super AMOLED كبيرة وواضحة.

تصميم أنيق مع مقاومة للماء والغبار.

أداء جيد مع معالج قوي.

دعم تحديثات النظام والأمان لفترة طويلة.

العيوب في Galaxy A36