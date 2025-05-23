خطوات فتح حساب عبر الأونلاين لدى بنك أمدرمان الوطني والشروط اللازمة لفتح الحساب البنكي

لقد أطلق في الفترة الحالية بنك أمدرمان الوطني خدمة فتح الحسابات البنكية عن طريق الإنترنت بدون الذهاب إلى مقر البنك مما يتيح للسودانين إمكانية إنشاء حساب بنكي جديد بدون الحاجة لزيارة أي من فروع بنك أمدرمان الوطني في دولة السودان حيث تم توفير تلك الخدمة للعملاء من أجل إدارة معاملاتهم المالية عن طريق الإنترنت لذا عزيزي القارئ سوف نقوم بتوضيح طريقة فتح حساب لدى بنك أمدرمان الوطني بالسودان.

خطوات فتح حساب عبر الأونلاين لدى بنك أمدرمان الوطني

يرغب العديد من المواطنين والمغتربين فتح حساب عبر الأونلاين لدى بنك أمدرمان الوطني لذلك إليكم جميع التفاصيل كما يلي:

التوجه إلى الموقع الرسمي لبنك أمدرمان الوطني في دولة السودان.

في حالة إذا كنت مستخدم جديد اختر إنشاء حساب جديد.

ثم تسجيل البيانات المطلوبة مثل أسم المستخدم وكلمة المرور وغير ذلك من المعلومات المطلوبة لفتح الحساب.

إذا كنت تملك حساب سابق يمكنك تسجيل الدخول باستخدام بياناتك.

بعد تسجيل الدخول انتقل إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك اختيار خدمة فتح حساب جديد لدى بنك أمدرمان الوطني.

ثم إرفاق المستندات اللازمة.

بعد ذلك مراجعة البيانات عليك فتح الحساب.

شروط فتح الحساب البنكي لدى بنك أمدرمان الوطني