الوكالة الوطنية للتشغيل..طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت بالجزائر 2025 والشروط اللازمة للاستحقاق

الوكالة الوطنية للتشغيل تقدم منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر من أجل تحسين مستوى المعيشة للنساء الغير عاملات في القطاع الحكومي أو الخاص بالمملكة العربية السعودية حيث وفرت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر منحة مالية مخصصة للنساء المتطابق عليها الشروط في الجزائر حيث وفرت الحكومة تلك الدعم في إطار جهودها لدعم الفئات ذات الدخل المحدود من أجل إعطاء المرأة الماكثة بالبيت منحة تصل إلى 800 دينار جزائري.

شروط الحصول منحة المرأة الماكثة في البيت

تقدم الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر منحة المرأة الماكثة بالبيت لدعم المرأة في المجتمع الجزائري ولكن للاستفادة من هذه المنحة يجب توفر الشروط التالية كما يلي:

يشترط أن تكون المتقدمة حاملة للجنسية الجزائرية.

كما يجب ألا تكون موظفة في القطاع العام أو الخاص.

يشترط أن تكون مقيمة إقامة دائمة داخل الأراضي الجزائرية.

يجب ألا تكون مستفيدة من أي دعم مالي حكومي آخر.

كما يشترط أن لا تملك دخل شهري ثابت في دولة الجزائر.

لا بد من تقديم جميع الأوراق المطلوبة عند التقديم على منحة المرأة الماكثة بالبيت.

يجب ألا تكون قد استفادت من منحة أخرى في دولة الجزائر.

طريقة التسجيل في منحة المرأة بالجزائر