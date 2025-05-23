“لينك مباشر”.. رابط نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الاول عبر موقع نتائجنا ووزارة التربية العراقية الرسمي في كل المحافظات

يتوايد البحث عن رابط نتائج السادس الابتدائي 2025 مع اقتراب موعد انتهاء امتحانات الصف السادس الابتدائي في العراق للعام الدراسي 2025، يتزايد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة موعد إعلان النتائج، لا سيّما أن هذه المرحلة تُعد نقطة مفصلية في المسيرة التعليمية، إذ تؤهل الطالب للانتقال إلى المرحلة المتوسطة، وتشكل معيارًا مهمًا لتقييم التحصيل الأكاديمي ومدى استعداد الطالب لمواصلة التعلم في مستويات أكثر تقدمًا.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2025

يُعد موقع نتائجنا من أبرز المنصات التابعة لوزارة التربية، والذي يُستخدم بشكل واسع للحصول على نتائج الامتحانات بطريقة سهلة وسريعة، خاصة في حال تعرض الموقع الرسمي لضغط كبير عند إعلان النتائج. ويمكن الاستعلام عبر “نتائجنا” باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع: https://results.mlazemna.com

اختيار “نتائج الصف السادس الابتدائي” من القائمة.

تحديد اسم المحافظة أو المديرية التعليمية.

تحميل ملف PDF الخاص بالمدرسة.

البحث يدويًا داخل الملف باستخدام اسم الطالب أو رقمه الامتحاني.

يتميز موقع نتائجنا بسهولة التصفح وإمكانية تحميل النتائج للاحتفاظ بها على الأجهزة، مما يجعله من الأدوات الأكثر استخدامًا وموثوقية خلال فترة إعلان نتائج الامتحانات الرسمية في العراق.

طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2025

لضمان الحصول على النتيجة الصحيحة والدقيقة، تنصح وزارة التربية العراقية باستخدام المنصات الرسمية، ويمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية. الانتقال إلى قسم “النتائج الامتحانية”. اختيار “الصف السادس الابتدائي”. تحديد اسم المحافظة والمدرسة. إدخال الرقم الامتحاني. الضغط على “عرض النتيجة” لظهور الدرجات كاملة.

موعد نتائج السادس الابتدائي 2025 في العراق

حتى الآن، لم تُعلن وزارة التربية العراقية بشكل رسمي عن موعد صدور نتائج الصف السادس الابتدائي 2025، إلا أن المؤشرات الحالية من بعض المديريات التعليمية توحي بإمكانية إعلان النتائج خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو أو بداية يونيو المقبل. وقد أشارت مصادر تربوية إلى أن مديريات مثل الكرخ الأولى والرصافة الثانية أنهت أعمال التصحيح، في حين لا تزال محافظات مثل الأنبار والبصرة في طور المراجعة النهائية والتدقيق.