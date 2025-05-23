“اغاني لولو ليل ونهار”.. استقبل تردد قناة وناسة بيبي 2025 wanasah baby الجديد وخليهم يبطلوا زن طول اليوم

إذا كنت تبحث عن قناة مخصصة للأطفال تجمع بين الترفيه والتعليم، فإن قناة وناسة بيبي 2025 تُعد من أبرز القنوات الفضائية التي تقدم محتوى جذابًا ومتنوعًا يناسب الفئة العمرية الصغيرة، مع التركيز على توفير بيئة آمنة ومسليّة تناسب الأطفال وتلبي تطلعات أولياء الأمور، وتتميز قناة وناسة بيبي ببث مستمر على مدار 24 ساعة بجودة عالية، دون انقطاع أو تشويش، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لكل أسرة تسعى لتوفير محتوى مرئي ممتع وآمن لأطفالها في مختلف الأعمار. تقدم القناة باقة متنوعة من الأغاني التعليمية، وبرامج تنمية المهارات، والرسوم المتحركة الهادفة، وكلها مصممة بعناية لتناسب عقلية الطفل وتسهم في تطويره.

تردد قناة وناسة بيبي 2025

للاستمتاع بمشاهدة قناة وناسة بيبي على قمر النايل سات، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

التردد: 12399

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

تردد قناة وناسة بيبي 2025 على عرب سات:

كما يمكن استقبال القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال البيانات التالية:

التردد: 11270

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

أبرز برامج وأغاني قناة وناسة بيبي 2025

تقدم القناة مجموعة غنية من الفقرات الترفيهية والتعليمية الموجهة للأطفال، ومن أشهرها:

برنامج الحيوانات السعيدة

أغاني لولو لولو

أغنية الألوان

أغنية الحروف البسيطة

أغنية لولو والأرقام

أغاني تعليمية في الآداب والسلوك الاجتماعي

خطوات ضبط تردد قناة وناسة بيبي 2025

لتثبيت قناة وناسة بيبي على جهاز الرسيفر، اتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال.

اختيار “البحث اليدوي عن القنوات”.

إدخال بيانات التردد (حسب القمر الصناعي الذي تستخدمه).

بدء البحث، ثم حفظ القناة بعد ظهورها في قائمة النتائج.

استمتع الآن بمشاهدة أفضل الأغاني والبرامج الترفيهية والتعليمية للأطفال عبر قناة وناسة بيبي 2025، ودع أطفالك يخوضون تجربة مشاهدة ممتعة وآمنة تجمع بين الفائدة والمرح.