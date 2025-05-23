لو بتدور على عربية تجمع بين الأداء والسعر المناسب.. اكتشف كل حاجة عن جيتور X70 السيارة اللي هتغير مفهومك عن الـ SUV في السوق المصري بكل تفاصيلها وتقنياتها المميزة وضمانها الطويل

مع ازدياد الطلب على السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) في السوق المصري، ظهرت سيارات عديدة تنافس على كسب ثقة العملاء. ومن بين هذه السيارات، تبرز جيتور X70 كخيار قوي يجمع بين التصميم العصري، الإمكانيات التقنية المتطورة، وسعرها التنافسي، ما يجعلها محط أنظار الكثير من الباحثين عن سيارة عملية ومريحة للعائلة.

تصميم خارجي يجذب الأنظار

تأتي جيتور X70 بمظهر جريء وحديث، يُبرز هوية السيارة الصينية التي لا تتنازل عن الجماليات. واجهتها الأمامية مزودة بمصابيح LED نحيفة وشبكة تهوية كبيرة يحيط بها لمسات كرومية تعزز من حضورها. أما من الخلف، فيُضفي الشريط الضوئي الممتد بين المصابيح طابعًا عصريًا لافتًا. وقد حصلت السيارة في موديل 2025 على تحسينات تصميمية رفعت من قيمتها البصرية وزادت من جاذبيتها.

أداء يعتمد عليه

تستند جيتور X70 إلى محرك تيربو بسعة 1.5 لتر، يولد قوة 147 حصانًا وعزم دوران يبلغ 210 نيوتن.متر، ما يوفر تسارعًا جيدًا يتناسب مع الاستخدامات اليومية. يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات يضمن سلاسة في التنقل واستجابة مرنة على الطريق. ومع سرعة قصوى تبلغ 180 كم/س، تقدم السيارة أداءً محترمًا لفئتها السعرية.

مقصورة رحبة وتقنيات متميزة

عند دخول المقصورة، يستقبلك تصميم داخلي يجمع بين الأناقة والعملية. تتسع السيارة لسبعة ركاب مع توزيع مريح للمقاعد ومساحات واسعة للأرجل. وتضم التجهيزات شاشة عرض وسطية بقياس 10.1 بوصة، متوافقة مع نظام Mirror Link، وشاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، مما يضفي طابعًا رقميًا عصريًا على تجربة القيادة. كما أن وجود فتحة سقف بانورامية ومقاعد جلدية يرفعان من رفاهية المقصورة.

أنظمة الأمان والسلامة

لم تغفل جيتور عن جوانب الأمان، حيث زودت X70 بأربع وسائد هوائية، ونظام منع انغلاق المكابح (ABS)، ونظام الثبات الإلكتروني (ESC)، بالإضافة إلى مساعد صعود المرتفعات ومراقبة ضغط الإطارات. وتضيف بعض الفئات المتقدمة تقنيات مثل كشف النقاط العمياء وتحذير مغادرة المسار، ما يمنح السائق راحة وثقة أكبر أثناء القيادة.

تسعير منافس وضمان طويل

تُعرض السيارة في السوق المصري بفئتين: Comfort وLuxury، بأسعار تبدأ من حوالي 1,184,000 جنيه مصري وتصل إلى 1,254,000 جنيه. وتأتي السيارة بضمان مميز يمتد إلى 6 سنوات أو 150 ألف كم، بالإضافة إلى ضمان ممتد للمحرك يصل إلى 10 سنوات أو مليون كم، وهي أرقام تعكس ثقة الشركة في منتجها.