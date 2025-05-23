لو عايز تفتح حساب في بنك الخرطوم بسهولة وأونلاين.. دليلك الكامل خطوة بخطوة لفتح حساب بنكي في بنك الخرطوم 2025 مع كل التفاصيل والشروط والمميزات اللي لازم تعرفها

في ظل التطور السريع الذي يشهده القطاع المصرفي في السودان، أصبح من السهل فتح حساب بنكي في بنك الخرطوم، سواء من داخل السودان أو خارجه، من خلال خطوات إلكترونية بسيطة توفر الوقت والجهد هذا المقال يوضح لك الطريقة الأمثل لفتح حساب في بنك الخرطوم لعام 2025، بالإضافة إلى أهم المتطلبات والمميزات التي ستحصل عليها عند استخدامك لخدمات البنك الرقمية.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم عبر الإنترنت

يتيح بنك الخرطوم لعملائه إمكانية فتح الحسابات البنكية أونلاين من خلال موقعه الرسمي، وذلك باتباع خطوات واضحة وسهلة

زيارة الموقع الرسمي للبنك يبدأ المستخدم بفتح الموقع الإلكتروني لبنك الخرطوم، وهو المنصة الرسمية التي توفر خدمة فتح الحسابات عبر الإنترنت.

تعبئة البيانات الأساسية: بعد اختيار خيار “فتح حساب جديد”، يجب إدخال المعلومات الشخصية بدقة مثل الاسم الكامل، رقم الهوية الوطنية أو جواز السفر، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني.

تحميل المستندات المطلوبة يجب رفع نسخ واضحة من الهوية الشخصية (بطاقة وطنية أو جواز سفر) وأيضًا مستند يثبت العنوان الحالي، كفاتورة كهرباء أو مياه.

تأكيد الطلب بمجرد التأكد من صحة المعلومات والمستندات، يتم إرسال الطلب للبنك ليتم مراجعته.

استلام رقم الحساب في حال قبول الطلب، سيصلك عبر البريد الإلكتروني أو رسالة نصية رقم الحساب مع تفاصيل الدخول للحساب الإلكتروني.

الوثائق والشروط اللازمة لفتح الحساب

لكي يتم فتح حساب في بنك الخرطوم، هناك بعض الشروط الأساسية والوثائق التي يجب توافرها:

يجب أن يكون المتقدم إما مواطنًا سودانيًا أو مقيمًا قانونيًا في البلاد.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

وجود بريد إلكتروني فعال للتواصل واستقبال بيانات الحساب.

تقديم صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر.

إثبات محل السكن الحالي من خلال مستند رسمي.

تقديم صورة شخصية حديثة مع توقيع المتقدم.

مميزات فتح الحساب عبر الإنترنت

التحول الرقمي الذي تبناه بنك الخرطوم يتيح للعملاء العديد من الفوائد عند فتح الحساب إلكترونيًا منها: