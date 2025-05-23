بكل سهولة.. فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين بالرقم الوطني بدون الحاجة للفرع

في إطار التحول الرقمي المتسارع في السودان، يواصل بنك الخرطوم خطواته الريادية نحو تطوير الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، حيث أصبح بإمكان المواطنين فتح حساب بنك الخرطوم 2025 باستخدام الرقم الوطني فقط، دون الحاجة لزيارة أي فرع، وذلك من خلال خطوات بسيطة وشروط ميسرة.

طريقة فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين

يمكن لأي مواطن سوداني مؤهل إنشاء حسابه البنكي بخطوات بسيطة عبر الموقع الرسمي للبنك، وإليك كيفية القيام بذلك:

التوجه إلى موقع بنك الخرطوم الرسمي من خلال متصفح الإنترنت.

الدخول إلى قسم الخدمات المصرفية الرقمية واختيار اللغة المفضلة.

تعبئة نموذج التسجيل الإلكتروني بمعلومات دقيقة، تشمل الاسم الرباعي والرقم الوطني.

رفع المستندات المطلوبة (مثل الهوية الوطنية) بصيغة PDF وبجودة واضحة.

بعد الانتهاء سيصلك إشعار عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني يحتوي على تفاصيل الحساب الجديد.

شروط فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم

لضمان جدية الطلب وضع البنك مجموعة من الشروط الأساسية لفتح الحساب عبر الإنترنت:

ألا يكون لدى المتقدم حساب سابق في البنك.

أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا أو أكثر.

أن يحمل الجنسية السودانية.

تقديم الحد الأدنى للإيداع الأولي بقيمة 10,000 جنيه سوداني.

رفع جميع الوثائق المطلوبة بشكل واضح وكامل.

مميزات فتح حساب بنكي إلكتروني في بنك الخرطوم

يتميز الحساب الإلكتروني في بنك الخرطوم بعدة فوائد تجعل من التجربة المصرفية أكثر راحة ومرونة:

إمكانية فتح الحساب في أي وقت ومن أي مكان داخل أو خارج السودان.

الوصول الفوري إلى الخدمات عبر تطبيق “بنكك” مثل تحويل واستقبال الأموال، دفع الفواتير بسهولة، متابعة الرصيد والحركات البنكية لحظة بلحظة.

تأمين قوي لحماية المعلومات باستخدام تقنيات تشفير متقدمة.

دعم فني متوفر على مدار الساعة عبر الهاتف أو الإنترنت.

مميزات فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين

مع تطور الخدمات الرقمية لم يعد فتح حساب بنكي يتطلب التنقل أو الانتظار، وبنك الخرطوم يقدم تجربة مصرفية حديثة تناسب جميع الفئات وتدعم جهود الشمول المالي في السودان.