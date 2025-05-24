كيفية الإستعلام عن معاشات المتقاعدين في العراق 2025 رواتب يونيو جاهزة

شهدت مواقع البحث الإلكتروني من قبل الكثير من المواطنين بالعراق حول البحث علي معرفة الموعد المحدد بصرف معاشات شهر يونيو 2025، كشفت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالعراق علي انه يتم صرف معاشات المتقاعدين بالعراق بداية من كل شهر ميلادي، تهدف دائما الحكومة العراقية إلي تقديم كافة التسهيلات للمواطنين حيث تبذل قصاري جهودها من اجل صرف المعاشات في أوقاتها المحددة، من اجل مصلحة المواطن أولا لان المعاش يعد المصدر الأساسي والذي من خلاله يتمكن المواطن تلبيه كافة احتياجاتهم، عبر السطور القادمة سنسرد لكم كيفية الاستعلام علي معاشات المتقاعدين بالعراق شهر يونيو 2025 إليكم التفاصيل.

آلية الاطلاع علي معاشات المتقاعدين بالعراق شهر يونيو 2025

يتطلع العديد من المواطنين بالعراق حول جميع وسائل البحث الإلكترونية بمعرفة الموعد المحدد بصرف رواتبهم، من اجل الاستعلام علي الموعد بصرف المعاشات يرجي اتباع الخطوات التالية:

في بداية الأمر: قم بالدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية العراقية.

الخطوة التالية: انقر علي زر تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم، كلمة المرور الخاص به.

ثم اضغط علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.

قم بتحديد خدمة الاستعلام علي معاشات المتقاعدين بالعراق، حدد الشهر، السنه المراد الاستعلام عنه.

يتطلب إدخال رقم الهوية الوطنية، اسم المتقاعد.

انقر علي أيقونة الاستعلام.

في النهاية: علي الفور يتم إظهار الموعد المحدد بصرف المعاشات.

شروط الحصول علي معاشات المتقاعدين بالعراق 2025

حددت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالعراق علي عدة شروط والتي تتمثل في: