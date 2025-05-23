خـلال سـاعات.. موعـد صرف راتب الدعم السكني شهر مايو 2025 وحقيقة زيادته احتفالا بعيد الأضحـى.. اليكم التفاصيل

يعد الدعم السكني في المملكة العربية السعودية من أهم المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تمكين الأسر من تملك مساكن مناسبة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، ويوفر هذا البرنامج خيارات متعددة تتناسب مع احتياجات المواطنين، ويشكل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والمعيشي.

موعد صرف الدعم السكني لشهر مايو 2025

يصرف الدعم السكني عادة في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي. وفي حال وافق هذا اليوم عطلة رسمية أو نهاية أسبوع، يتم تأجيل الصرف أو تقديمه حسب الجدول الزمني المعتمد من الجهات المسؤولة، وبالنسبة لشهر مايو 2025، تم تأجيل الصرف ليوافق يوم الأحد 25 مايو، بسبب مصادفة الموعد الأصلي ليوم السبت.

أهمية الدعم السكني

يمثل الدعم السكني عنصرا حيويا في دعم المواطنين، ويحقق الفوائد التالية:

يساعد المواطنين من ذوي الدخل المحدود على امتلاك منازل مناسبة.

يدعم الاستقرار الأسري والاجتماعي ويقلل من الأعباء المالية.

يحفز قطاع العقارات والتمويل العقاري في المملكة.

يُعزز من جودة الحياة ويقلل الفجوة بين الفئات المستحقة للسكن.

حقيقة تبكير صرف الدعم السكني

في بعض الحالات، يتم تبكير صرف الدعم إذا صادف الموعد عطلة رسمية، ولكن هذا لا يحدث دائمًا، أما في حالة شهر مايو 2025، فقد تم تأجيل الصرف ليوم الأحد بدلا من السبت، ولم يتم التبكير، أما بالنسبة للأخبار التي تفيد بزيادة الدعم السكني احتفالا بالعيد، فقد نفت الوزارة هذه الأخبار مؤكدة على عدم وجود أي بيان بهذه الزيادة.

طريقة الاستعلام عن الدعم السكني

يمكن الاستعلام عن حالة الاستحقاق أو موعد صرف الدعم بسهولة عبر الطرق التالية: