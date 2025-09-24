هتظهر امتى؟ .. خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2025 “هنـــــــــــا”

يود الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور معرفة نتيجة الصف الثالث المتوسط وذلك لكونها من أهم المراحل الدراسية التي تحدد مستقبلهم الدراسي والتوجه إلى مسارات تعليمية أخرى ويمكن الاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني من المواقع الرسمية بدلا من الذهاب إلى مقر المدرسة.

نتائج الثالث متوسط 2025

وضعت وزارة التربية العراقية عدداً من الخطوات التي يمكن اتباعها لكشف نتائج الثالث المتوسط ​​2025، وهذه الخطوات هي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

تسجيل جميع البيانات اللازمة للدخول إلى صفحة الوزارة.

تحديد المرحلة الدراسية للطالب وهي الصف الثالث المتوسط.

اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

كتابة جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالطالب وهي اسم الطالب والرقم الامتحاني.

النقر على كلمة البحث وسوف تظهر نتيجة الطالب في الحال فور ظهورها واعتمادها.

يمكن الحصول على النصوص الكاملة لمعرفة نتائج جميع الطلاب.

استعلام نتائج الثالث المتوسط 2025

يوجد بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن الثالث المتوسط 2025 في العراق بكل سهولة إلكترونيًا، وهذه الخطوات هي: