وزارة التربية العراقية .. الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي عموم المحافظات 2025

شهدت معدلات البحث في الآونة الأخيرة عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول هذا العام حيث يترقب عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور الموعد الرسمي الخاص بالإعلان عن النتيجة والتي تعتبر من أهم المحطات التعليمية في حياة الطالب للانتقال إلى مرحلة تعليمية أخرى.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي عموم المحافظات 2025

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي في معظم محافظات العراق بكل سهولة بشكل إلكتروني من موقع الوزارة عن طريق اتباع الخطوات الآتية

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

تحديد خيار نتائج السادس الابتدائي الدور الأول.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

الضغط على كلمة تنزيل من أجل تحميل ملف النتائج الخاص بالمحافظة المختارة.

فتح الملف والبحث عن اسم الطالب أو عن طريق إدخال رقم الاكتتاب داخل القائمة.

يمكن استخدام خاصية البحث داخل الملف من أجل تسريع عملية الحصول على النتيجة فور ظهورها واعتمادها في عموم المحافظات.

موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي الدور الأول

عقب الانتهاء من امتحانات الصف السادس الابتدائي في عموم محافظات العراق خلال الأيام القليلة الماضية تم الإعلان بعدها عن الموعد المحتمل لظهور النتيجة وهو كالاتي