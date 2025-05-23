شقق الإسكان الاجتماعى سكن لكل المصريين 7 مواعيد التقديم واماكن الشقق “هنــــا”

فريق عمل البديل تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
شقق الإسكان الاجتماعى سكن لكل المصريين 7 مواعيد التقديم واماكن الشقق “هنــــا”

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير سكن ملائم للمصريين فقد تم فتح باب التقديم على سكن لكل المصريين 7 لمن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لمتوسطي الدخل وقد تحتوي على أكثر من 15 ألف وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري.

شقق الإسكان الاجتماعى سكن لكل المصريين 7

يمكن التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7 منذ أن تم فتح باب التقديم عن طريق اتباع الخطوات الآتية

  • يمكن التقدم لطلب حجز وحدة سكنية للسكن لكل المصريين من خلال هذا الموقع
  • تبدأ مرحلة التسجيل الأولى من يوم 21 من مايو حتى يوم 4 من يونيو ويتم خلالها تسجيل بيانات المتقدم على الوحدة السكنية.
  • المرحلة الثانية هي إخطار المتقدم لحجز الوحدة السكنية وإخطار جميع المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط.

أماكن شقق سكن لكل المصريين 7

تم تحديد أماكن شقق سكن لكل المصريين 7 في معظم محافظات جمهورية مصر العربية وهذه الأماكن هي

  • محافظة البحر الأحمر في الغردقة.
  • محافظة الدقهلية في جمصة
  • محافظة دمياط في منطقة الزرقا وسطا وخلف محكمة دمياط الابتدائية وخلف مدينة الأثاث.
  • محافظة أسوان في مدينة أسوان الجديدة
  • محافظة أسيوط في مدينة ناصر الجديدة غرب اسيوط.
  • محافظة الجيزة في مدينة السادس من اكتوبر.
  • محافظة القاهرة في مدينة 15 مايو وبدر وحدائق العاصمة.
  • محافظة المنيا في مدينة المنيا الجديدة
  • محافظة الشرقية في مدينة العاشر من رمضان.
  • محافظة بني سويف في مدينة بني سويف الجديدة.
  • محافظة مطروح.
معلومات الكاتب
فريق عمل البديل

تعليقات

عاجل
قبل العيد ولا بعد العيد! .. التربية العراقية توضح متى تنتهي امتحانات الثالث متوسط 2025