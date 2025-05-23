شقق الإسكان الاجتماعى سكن لكل المصريين 7 مواعيد التقديم واماكن الشقق “هنــــا”

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير سكن ملائم للمصريين فقد تم فتح باب التقديم على سكن لكل المصريين 7 لمن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لمتوسطي الدخل وقد تحتوي على أكثر من 15 ألف وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري.

شقق الإسكان الاجتماعى سكن لكل المصريين 7

يمكن التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7 منذ أن تم فتح باب التقديم عن طريق اتباع الخطوات الآتية

يمكن التقدم لطلب حجز وحدة سكنية للسكن لكل المصريين من خلال هذا الموقع

تبدأ مرحلة التسجيل الأولى من يوم 21 من مايو حتى يوم 4 من يونيو ويتم خلالها تسجيل بيانات المتقدم على الوحدة السكنية.

المرحلة الثانية هي إخطار المتقدم لحجز الوحدة السكنية وإخطار جميع المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط.

أماكن شقق سكن لكل المصريين 7

تم تحديد أماكن شقق سكن لكل المصريين 7 في معظم محافظات جمهورية مصر العربية وهذه الأماكن هي