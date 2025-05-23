شقق الإسكان الاجتماعى سكن لكل المصريين 7 مواعيد التقديم واماكن الشقق “هنــــا”

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير سكن ملائم للمصريين فقد تم فتح باب التقديم على سكن لكل المصريين 7 لمن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لمتوسطي الدخل وقد تحتوي على أكثر من 15 ألف وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري.
شقق الإسكان الاجتماعى سكن لكل المصريين 7
يمكن التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7 منذ أن تم فتح باب التقديم عن طريق اتباع الخطوات الآتية
- يمكن التقدم لطلب حجز وحدة سكنية للسكن لكل المصريين من خلال هذا الموقع
- تبدأ مرحلة التسجيل الأولى من يوم 21 من مايو حتى يوم 4 من يونيو ويتم خلالها تسجيل بيانات المتقدم على الوحدة السكنية.
- المرحلة الثانية هي إخطار المتقدم لحجز الوحدة السكنية وإخطار جميع المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط.
أماكن شقق سكن لكل المصريين 7
تم تحديد أماكن شقق سكن لكل المصريين 7 في معظم محافظات جمهورية مصر العربية وهذه الأماكن هي
- محافظة البحر الأحمر في الغردقة.
- محافظة الدقهلية في جمصة
- محافظة دمياط في منطقة الزرقا وسطا وخلف محكمة دمياط الابتدائية وخلف مدينة الأثاث.
- محافظة أسوان في مدينة أسوان الجديدة
- محافظة أسيوط في مدينة ناصر الجديدة غرب اسيوط.
- محافظة الجيزة في مدينة السادس من اكتوبر.
- محافظة القاهرة في مدينة 15 مايو وبدر وحدائق العاصمة.
- محافظة المنيا في مدينة المنيا الجديدة
- محافظة الشرقية في مدينة العاشر من رمضان.
- محافظة بني سويف في مدينة بني سويف الجديدة.
- محافظة مطروح.