زيادة كبيرة جدًا ملحوظة في أسعار الأضاحي في مصر 2025 .. تبدأ من 12 ألف جنية

زادت عمليات البحث من قبل المواطنين تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك التي تتزايد فيه شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها على الفقراء عن أسعار الأضاحي في مصر تزامنا هذا العام، حيث تختلف سعر الأضاحي على حسب نوع الأضحية سواء كانت خروف أو ماعز أو عجل أو جاموس وسواء كانت مستوردة أو بلدي وإذا كانت كبيرة أم صغيرة واختلاف سعر الأعلاف.

أسعار الأضاحي في مصر 2025

تم الإعلان عن أسعار الأضاحي في مصر اليوم الجمعة الموافق 23 من مايو تزامنا مع اقتراب عيد الاضحي المبارك وهذه الأسعار تتمثل في الآتي

يصل سعر العجل المستورد حسب تاريخ يوم الجمعة 23 من مايو ما بين 40 ألف إلى 60 ألف جنيه

يتراوح سعر الخروف الكامل ما بين 9000 إلى 12000 جنيه

سعر الماعز المستورد يتراوح ما بين 4000 إلى 5000 جنيه.

يتراوح سعر الماعز البلدي في مصر تزامنا مع اقتراب عيد الاضحي ما بين 5000 إلى 6000 جنيه.

سعر العجل البلدي يتراوح ما بين 60 ألف إلى 80 ألف جنيه.

تبدأ سعر الاضاحي الصغيرة من 4000 جنيه.

تصل سعر البقرة الوالدة ما بين 90 إلى 100 ألف جنيه.

تتراوح سعر الجاموسة الوالدة ما بين 100 إلى 120 ألف جنيه.

نصائح عند شراء أضاحي العيد

هناك العديد من النصائح التي يجب اتباعها عند شراء أضحية العيد هذا العام ومن أهم هذه النصائح ما يلي