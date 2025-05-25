“بــدون خصومات يازول” رابـط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين من تطبيق بنكك او الموقع الرسمي bankofkhartoum وانت في بيتك

يعد فتح حساب بنك الخرطوم من أكثر ما يتم البحث عنه في السودان، حيث يتميز البنك بتقديمه لخدمات مصرفية حديثة تجمع بين المرونة والتقنية، ما يجعله خيارا مثاليا للأفراد والمؤسسات، فتح الحساب في بنك الخرطوم يمنح العميل سهولة الوصول إلى خدمات رقمية، وبطاقات دفع، وحلول مالية متكاملة تلبي الاحتياجات اليومية والعملية.

خدمة جديدة من بنك الخرطوم

في ظل التطور السريع في القطاع المصرفي، أطلق بنك الخرطوم عدد من الميزات والخدمات الجديدة لتسهيل فتح الحسابات وإدارتها، منها:

خدمة فتح الحساب عبر الموبايل (BMOBILE): تتيح للعميل فتح الحساب دون الحاجة لزيارة الفرع.

محفظة بنكك الرقمية التي توفر تحويل الأموال، دفع الفواتير، والتسوق عبر الهاتف.

حسابات متعددة العملات لتلبية احتياجات السفر والتجارة.

بطاقات خصم فورية يمكن استلامها بمجرد فتح الحساب في بعض الفروع.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم

لفتح حساب بنك الخرطوم، والاستفادة من الخدمات التي يقدمها البنك يجب استيفاء الشروط التالية:

تقديم الهوية الوطنية سارية (للسودانيين) أو جواز سفر ساري مع إقامة (لغير السودانيين). الرقم الوطني (NIN) أو ما يعادله. إثبات العنوان مثل فاتورة كهرباء أو مياه حديثة (اختياري في بعض الحالات). الحد الأدنى للإيداع حسب نوع الحساب (عادة يبدأ من 500 إلى 1000 جنيه سوداني). للشباب: يمكن فتح حسابات خاصة بفئة الشباب بميزات إضافية بدون رسوم فتح حساب.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم

سواء كنت تفتح الحساب عبر الفرع أو عبر الهاتف، إليك الخطوات العامة:

فتح الحساب عبر الفرع

التوجه إلى أقرب فرع من فروع بنك الخرطوم. إحضار المستندات المطلوبة (هوية، رقم وطني). تعبئة نموذج فتح الحساب. اختيار نوع الحساب (جاري، توفير، شباب، عملة أجنبية). دفع مبلغ الإيداع الأولي. استلام رقم الحساب وكرت الصراف (بعض البطاقات تُسلّم لاحقًا).

فتح الحساب عبر الهاتف (تطبيق بنكك)