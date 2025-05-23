قبل العيد ولا بعد العيد! .. التربية العراقية توضح متى تنتهي امتحانات الثالث متوسط 2025

أعلنت وزارة التربية العراقية جدول امتحانات الصف الثالث المتوسط في العراق الدور الأول من العام الدراسي الحالي وموعد الانتهاء من الامتحان كما طالبت جميع الطلاب الالتزام بالجدول المعروض والمواعيد المعلنة لكل مادة من المواد الدراسية في أهم مرحلة تعليمية لتحديد مسار الطالب.

متى تنتهي امتحانات الثالث متوسط 2025

يتم الانتهاء من امتحانات الصف الثالث المتوسط الدور الأول من العام الدراسي الحالي في الموعد التالي

يتم الانتهاء من امتحانات الصف الثالث المتوسط الدور الأول هذا العام في يوم الإثنين الموافق 2 من يونيو.

يتم بدء جميع الامتحانات في تمام الساعة السابعة صباحا وفقا للتوقيت المحلي لمحافظة بغداد بالعراق.

إذا صادف ذلك اليوم إجازة أو عطلة رسمية فسوف يتم انتقال الامتحان إلى اليوم التالي مباشرة وبنفس الجدول المعروض.

جدول امتحانات الثالث متوسط

تم الإعلان عن جدول امتحانات الصف الثالث المتوسط الدور الاول من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية وهذا الجدول يتمثل في الآتي