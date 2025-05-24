أسرع يا زول .. فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025 بالشروط المطلوبة

يحرص الجهاز المصرفي لدولة السودان على تقديم خدمة فتح حساب بنك الخرطوم بشكل إلكتروني الذي يعتبر أحد أكبر البنوك العاملة في السودان للتسهيل على المواطن داخل الدولة أو المقيم خارجها وإمكانية إتمام المعاملات البنكية بكل سهولة، وقد أكد البنك إمكانية فتح الحساب اون لاين عبر تطبيق بنكك بالرقم الوطني فقط.

فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025

يمكن فتح حساب في بنك الخرطوم بشكل إلكتروني للمواطن داخل الدولة أو المقيم بخارجها عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ببنك الخرطوم.

تحديد اللغة المناسبة سواء العربية أو الإنجليزية.

تسجيل الدخول بدون إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختار كلمة فتح حساب من الخيارات المتاحة في القائمة.

ملء الاستمارة الخاصة بفتح الحساب بالبيانات الشخصية المطلوبة في الأماكنالمخصصة لها.

إرفاق المستندات اللازمة من أجل استكمال عملية فتح الحساب.

الموافقة على الشروط والأحكام بعد الإطلاع عليها.

النقر على كلمة إرسال الطلب، وسوف يتم مراجعته من قبل الجهات المختصة

سوف يتم إرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف تفيد بإتمام عملية فتح الحساب.

مميزات فتح الحساب في بنك الخرطوم إلكترونيا

توجد عدة مزايا تعود على العميل عند فتح الحساب في بنك الخرطوم بشكل إلكتروني، ومنها ما يلي: