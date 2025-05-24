الجدول الرسمي للنظام الجديد + موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 “التفاصيل كاملة”

تم الإعلان عن موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من هذا العام الدراسي الحالي للنظام القديم والجديد استعدادا لأداء الامتحانات في الموعد المحدد لها لشعبتي العلمي والأدبي في جميع محافظات الجمهورية.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

جاء جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول لهذا العام الدراسي للنظام الجديد على النحو الآتي

يوم الأحد الموافق 15 من يونيو المقبل امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الثلاثاء الموافق 17 من يونيو امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

يوم الأحد الموافق 22 من يونيو امتحان اللغة العربية.

يوم الخميس الموافق 26 من يونيو امتحان الفيزياء والتاريخ

يوم الأحد الموافق 29 من يونيو امتحان اللغة الأجنبية الاولى.

يوم الخميس الموافق 3 من يوليو امتحان الكيمياء والجغرافيا.

يوم الأحد الموافق 6 من يوليو امتحان الرياضيات البحتة.

يوم الخميس الموافق 10 من يوليو امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة للنظام القديم

يأتي جدول امتحانات الثانوية العامة للنظام القديم على النحو الآتي