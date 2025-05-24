“اكتشــاف الخائن” اذاعـة أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193 كاملة في هـذا الموعد وأحداث مشوقة على قناة الفجـر الجزائرية

يعتبر مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193 من أبرز الأعمال الدرامية التركية التي تحاكي التاريخ، حيث يروي قصة الغازي عثمان بن أرطغرل، مؤسس الدولة العثمانية، ومنذ انطلاقه، نجح المسلسل في جذب الملايين من المشاهدين في تركيا والعالم العربي، لما يقدمه من أحداث مشوقة، ومشاهد قتالية ضخمة، وتحولات سياسية تنقل المشاهد إلى قلب تلك الحقبة التاريخية الحساسة.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193

في الحلقة 192، واصل عثمان بك مواجهته لتحديات كبرى داخل القبيلة وخارجها، تم الكشف عن خيانة جديدة من أحد القادة المقربين، ما أثار حالة من الشك والريبة في صفوف الكاي، كما واجه عثمان ضغوط من التحالفات الخارجية التي تسعى لإضعافه، بينما لم يتراجع عن هدفه في توحيد القبائل ومواصلة التوسع.

شهدت الحلقة أيضا لحظات مؤثرة بين عثمان وزوجته بالا، وتطورات مثيرة في خطط المغول والروم ضد القبائل التركية، ما مهد لحلقة قادمة مليئة بالمعارك والانفعالات.

القنوات الناقلة وتردداتها لمتابعة الحلقة 193

لمن يرغب في متابعة الحلقة 193 من مسلسل المؤسس عثمان بجودة عالية وترجمة عربية، إليكم القنوات الناقلة وتفاصيل التردد:

1. قناة ATV التركية (الناقل الرسمي)

القمر الصناعي: تركسات

التردد: 11628

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

موعد العرض: كل أربعاء الساعة 8 مساءً بتوقيت تركيا (بلا ترجمة)

2. قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12645

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

موعد العرض: الخميس الساعة 9 مساءً بتوقيت مكة، مع إعادة يوم الجمعة

3. قناة اليرموك الأردنية