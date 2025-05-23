بعد عرض الحلقة 192 من مسلسل عثمان .. الإعلان الترويجي الأول من الحلقة 193

استحوذ الإعلان الترويجي للحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان اهتمام الكثير من المتابعين بعد الأحداث المشوقة التي تم الكشف عنها وعلى رأسها مشهد حليمة الذي قام بطعن صوفيا، وهناك العديد من الأحداث المثيرة التي تحدث في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة مع تطور الاحداث ويمكن مشاهدة هذه الحلقة من خلال القنوات الناقلة له مجانا دون دفع أي رسوم.

مسلسل عثمان

تم الكشف عن كافة التفاصيل التي تخص عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 المليئة بالاحداث المثيرة وهذه الأحداث هي

تبدأ أحداث الحلقة 192 من مسلسل عثمان لدراما قوية حيث تكشف حليمة الحقيقة الصادمة وهي أن عثمان وبالا هما والداها الحقيقيان التي كانت تود من قبل في الحلقات السابقة قتلهم

يختتم الإعلان الثاني الحلقة بمشاهد حاسما ضد البيزنطيين.

يتم عرض الحلقة 192 لمسلسل المؤسس عثمان مساء الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت تركيا عبر قناة atv التركية .

يتم عرض الحلقة كاملة مدبلجة إلى الغربية في صباح يوم الخميس المقبل عبر قناة الفجر الجزائرية.

تردد قناة تي آر تي التركية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يوجد تردد خاص بقناة تي آر تي التركية التي تقوم بنقل مسلسل المؤسس عثمان بعد زيادة البحث على الحلقة 192 وهذا التردد يكون كالآتي

تردد القناة هو 11628

معدل الترميز هو 27500

معامل الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ ⅚

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة للمسلسل

يمكن ضبط قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان على جهاز الاستقبال، من خلال التردد التالي: