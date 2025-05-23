حالة الطقس اليوم الجمعة 23 مايو 2025 .. طقس ربيع ممتع للمواطنين وتوقعات حالة الطقس غدًا

تتوقع هيئة الأرصاد حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 23 من مايو على جميع أنحاء الجمهورية وأنه من المتوقع ارتفاع في درجات الحرارة في خلال ساعات النهار واتخفاضها تدريجيا في السماء على غالبية معظم المناطق.

حالة الطقس اليوم

هناك بعض التفاصيل التي تخص حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 23 من مايو في معظم محافظات مصر على مدار اليوم وهذه التفاصيل هي

تتوقع هيئة الأربعاء سبورة مائية خلال الساعات القليلة القادمة في الصباح على الطرق الزراعية والسريعة.

كما أن هناك شبورة محتملة على المناطق البرية من المسطحات المائية والقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

تشير التوقعات إلى حدوث اضطرابات شديدة في حركة سير الملاحة البحرية في كل من خليج السويس والبحر الأحمر.

تنصح الهيئة سائقي السيارات توخي الحذر وعدم السير بشكل سريع.

توقعات درجات الحرارة يوم الجمعة

تصل درجة الحرارة المئوية العظمى والصغرى في مصر صباح يوم الجمعة الموافق 23 مايو