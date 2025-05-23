وزارة التربية العراقية .. نتائج السادس الابتدائي دور أول 2025 نتائجنا بالرقم الامتحاني

بدأ العد التنازلي للإعلان عن نتيجة السادس الابتدائي الدور الأول من هذا العام الدراسي الحالي في العراق وقد وفرت وزارة التربية والتعليم العراقية خدمة الاستعلام عن النتيجة من أجل توفير الوقت والجهد على الطالب بدلا من الذهاب إلى مقر المدرسة.

نتائج السادس الابتدائي دور أول 2025 نتائجنا

للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول هذا العام عبر موقع نتائجنا الرسمي بكل سهولة فيلزم اتباع الخطوات الآتية

الدخول إلى الموقع الخاص بنتائجنا الإلكتروني.

اختار الزر الخاص بنتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول في العراق.

تحديد المحافظة التابع لها الطالب المتقدم للاستعلام عن النتيجة.

الضغط على كلمة تنزيل وسوف يتم عرض النتيجة بصيغة pdf

الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي عبر موقع وزارة التعليم العراقية

يمكن الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول في العراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الإلكتروني عن طريق اتباع الخطوات الآتية