جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2025 وجميع المباريات القادمة .. ليفربول في الصدارة

مع اقتراب الموسم يتساءل الكثير من عشاق كرة القدم عن ترتيب الدوري الانجليزي وهو عبارة عن مسابقة خاصة بكرة القدم ويتنافس فيها 20 فريق من أجل تحسين مركز ترتيب الدوري وقد تؤدي كل نتيجة إلى تغيير مكانها في الترتيب.

ترتيب الدوري الانجليزي

يأتي جدول ترتيب الدوري الانجليزي على النحو الآتي

ليفربول عدد نقاط 83

آرسنال عدد نقاط 71.

مانشستر سيتي عدد نقاط 68.

نيوكاسل يونايتد عدد نقاط 66.

تشيلسي عدد نقاط 66.

أستون فيلا عدد نقاط 66.

نوتنجهام فورست عدد نقاط 65.

برايتون عدد نقاط 58.

برينتفورد عدد نقاط 55.

فولهام عدد نقاط 54.

بورنموث عدد نقاط 53.

كريستال بالاس عدد نقاط 58.

ايفرتون عدد نقاط 45.

مباراة الدوري الانجليزي

تتمثل مبارايات الدوري الانجليزي التي تبدأ من يوم الأحد المقبل في الآتي