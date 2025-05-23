“رحلة ممتعة في عالم لولو ” استقبل تردد قناة وناسة التحديث الجـديد 2025 نايل سات وعرب سات واستمتع بتجربة مليئة بالألوان والتعليـم

تعد قناة وناسة للأطفال من القنوات المحببة لدى الكثير من الأمهات والأطفال في الوطن العربي، حيث نجحت في أن تكون وسيلة ترفيهية وتعليمية تجمع بين المرح والفائدة، واستطاعت القناة أن تحتل مكانة خاصة في قلوب الصغار، بفضل أسلوبها البسيط والآمن في تقديم المحتوى، مما يجعلها خيار مثالي لكل أم تبحث عن قناة موثوقة ومناسبة لأطفالها.

محتوى قناة وناسة

يتميز تردد قناة وناسة بتقديمها لمجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد التربوية، والبرامج الترفيهية التي تنمي مهارات الطفل وتعزز قيمه الأخلاقية والاجتماعية، حيث تركز القناة على تقديم محتوى يحترم عقل الطفل ويواكب احتياجاته في مراحل النمو المختلفة، تشمل البرامج موضوعات مثل الحروف والأرقام والألوان، بالإضافة إلى قصص تعليمية تغرس حب الخير والتعاون واحترام الآخرين.

تردد قناة وناسة الجديد 2025

تبقى قناة وناسة خيار مثالي لكل أسرة تهتم بتقديم محتوى مفيد وآمن لأطفالها، فهي لا توفر التسلية فقط، بل تشكل بيئة تربوية مرحة تساهم في نمو الطفل عقلي وسلوكي، وللاستمتاع بمشاهدة قناة وناسة بجودة عالية، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

طريقة ضبط قناة وناسة على الرسيفر

لإضافة قناة وناسة إلى جهاز الاستقبال، اتبع الخطوات التالية: