“الان سهلـة يازول” فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين برقمــك الوطني من موقع او من تطبيق بنكك app

فتح حساب بنك الخرطوم الذي يعتبر من أبرز المؤسسات المصرفية في السودان، حيث يواكب التطورات الرقمية لتقديم خدمات مصرفية متقدمة. في عام 2025، أعلن البنك عن تسهيلات جديدة لفتح الحسابات عبر الإنترنت، مما يتيح للعملاء، بما فيهم المغتربين، إنشاء حساباتهم دون الحاجة لزيارة الفروع.

آخر قرارات بنك الخرطوم بشأن فتح الحسابات

في إطار التحديثات الأخيرة، أعاد بنك الخرطوم تفعيل خدمة فتح الحسابات عبر تطبيق “بنكك” الإلكتروني، بعد فترة توقف دامت عدة أشهر. تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الإجراءات المصرفية للعملاء، خاصةً المغتربين، وتمكينهم من إدارة حساباتهم عن بُعد.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم عبر الموقع الرسمي

يمكن للعملاء فتح حساب في بنك الخرطوم من خلال الخطوات التالية

زيارة منصة فتح الحساب عبر الإنترنت onlineaccount.bok-sd.com. إدخال البيانات الأساسية، بما في ذلك الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني. رفع صورة واضحة من جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية. اختيار نوع الحساب المرغوب (جاري أو توفير). تأكيد البيانات وإرسال الطلب.

بعد إتمام الخطوات، يتم إرسال رقم الحساب وكلمة المرور المؤقتة عبر البريد الإلكتروني، والتي يمكن استخدامها لتفعيل تطبيق “بنكك”

تفعيل تطبيق بنكك

بعد استلام بيانات الحساب، يمكن للعملاء:

تسجيل الدخول إلى تطبيق “بنكك” باستخدام رقم الحساب وكلمة المرور المؤقتة.

تغيير كلمة المرور لضمان الأمان.

الاستفادة من خدمات متعددة مثل تحويل الأموال، دفع الفواتير، وإدارة الحسابات.

المستندات المطلوبة

لإتمام عملية فتح الحساب، يجب توفير:

صورة من جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية.

إثبات عنوان السكن (مثل فاتورة خدمات أو عقد إيجار).

صورة شخصية حديثة.

إيداع أولي لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني لتفعيل الحساب.

مزايا الحساب الإلكتروني في بنك الخرطوم

يوفر فتح حساب بنك الخرطوم الإلكتروني العديد من المزايا، منها: