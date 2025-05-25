اشحن موبايلك في دقائق..ريملى Realme GT 3 بمواصفات ومزايا عالمية وسعر تنافسي

لقد أتاحت شركة ريلمي منافس قوي في عالم الموبايلات الحديثة حيث وفرت هاتف Realme GT3 لكي ينافس الأسواق العالمية حيث يعتبر الهاتف من أسرع الهواتف التي يتم شحنها كما تم تنفيذ هذا الجهاز لكي يتوافق مع متطلبات الحياة اليومية حيث تم تطوير المعالج لتحسين سرعة الجهاز كما تم توفيره بكاميرا خلفية تنافس الكثير من الموبايلات الصيني الجديد في الأسواق العالمية لذلك سوف نوضح لكم المزايا وسعر هاتف Realme GT3.

مواصفات هاتف Realme GT3

تم توفير هاتف ريلمي Realme GT3 على أبعاد 163.9 × 75.8 × 8.9 ملم

كما وزن الجهاز 199 جرام.

الظهر في هذا الجهاز زجاجي مع فريم من البلاستيك كما يوجد إضاءة RGB خلفية للإشعارات

الشاشة AMOLED مع حجم: 6.74 بوصة وهذا ما يميز الجهاز مع دقة 1240 × 2772 بكسل.

كما معدل التحديث 144 هرتز كذلك السطوع 1400 شمعة.

نظام التشغيل Android 13 أما الذاكرة لا بتوفير فيها كارت ميموري خارجي.

كما الإصدارات 128 جيجا مع 8 جيجا رام 256 جيجا مع 12 جيجا رام وغير ذلك

الكاميرات الأمامية 16 ميجا بكسل (F/2.5) أما الخلفية 50 ميجا بكسل (أساسية، F/1.9، OIS، IMX890)

الشحن فائق السرعة بقدرة 240 واط.

ما هي مميزات هاتف Realme GT3

يتميز الهاتف بشاحن سريع 240 واط فهو الأسرع في العالم حتى الآن

شاشة AMOLED متميزة بألوان ومعدل تحديث مرتفع.

أداء قوي جدًا بفضل المعالج مع تصميم جذاب.

توفير صوت عالي جداً.

كما تم توفير سعة تخزين مختلفة ورام ضخم.

عيوب هاتف Realme GT3

هاتف Realme GT3 لا يدعم الشحن اللاسلكي

كما لا يوجد دعم لكارت ميموري خارجي.

من عيوب تلك الهاتف لا يحتوي على كاميرا زوم حقيقية

كما لا يدعم مقاومة الماء كما لا يوجد منفذ 3.5 مم

كاميرا السيلفي تصور فقط بدقة 1080p

سعر هاتف Realme GT3

السعر الآن في مصر نسخة هاتف Realme GT3 بالنسبة إلى 1 تيرا مع 16 جيجا رام وصل حوالي 30,000 جنيه مصري.