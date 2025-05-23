“عـلاء الـديـن ينقـذ حليمــة في اللحظـة الأخيــرة“ تابع مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193 بمفاجآت نارية كبرى في هذا الموعد على قناة الفجر وatv

مسلسل المؤسس عثمان يعد من أبرز الأعمال الدرامية التاريخية التركية، حيث يجسد قصة الغازي عثمان بن أرطغرل، مؤسس الدولة العثمانية ويستعرض رحلته في تأسيس الدولة من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة، وقد حاز هذا المسلسل على شهرة كبيرة للغاية منذ عرض الموسم الأول له خلال السنوات الماضية وصولا إلى الموسم السادس الذي يتم عرضه في الوقت الحالي على قناة ATV التركية وقناة الفجر الجزائرية.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193

قناة ATV التركية تقوم بعرض الحلقة الجديدة مساء يوم الأربعاء الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تركيا والساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بينما قناة الفجر الجزائرية تعرض النسخة المترجمة إلى العربية مساء يوم الخميس الذي يليه الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

قصة مسلسل المؤسس عثمان

تدور أحداث المسلسل حول الغازي عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، ويسرد رحلته في نقل الدولة من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة، عثمان وهو الابن الثالث والأصغر لأرطغرل يتولى القيادة بعد وفاة والده ويسير على خطاه لتحقيق انتصارات كبيرة تؤسس لقيام الدولة العثمانية، يسلط المسلسل الضوء على الصراعات التي خاضتها قبيلة قايي مع المغول والتتار والصليبيين والروم والسلاجقة والقبائل والإمارات التركمانية المجاورة.

تردد قناة ATV التركية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10796

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

أحداث الحلقة 193 المتوقعة

في الحلقة 193 يتوقع أن تتصاعد الأحداث مع ظهور بالا وهي تحمل ابنتها حليمة في عربة متنقلة مما يثير تساؤلات حول مصيرها، كما يتحدث عثمان مع تورغوت عن أعدائه ويظهر الأعداء وهم يخططون للتخلص منه نهائيًا.