“وحش تويوتا الهجين يكتسح الأسواق” سعر ومواصفات تويوتا راف فور 2026 وموعد إطلاقها

تعود تويوتا من جديد لتثبت مكانتها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات بإصدارها المنتظر “راف فور 2026″، الذي يأتي بتحسينات لافتة على مستوى التصميم، الأداء، والتكنولوجيا، مع تركيز واضح على الاستدامة وتوفير تجربة قيادة متطورة وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

مواصفات تويوتا راف فور 2026

في خطوة تعكس توجه تويوتا نحو مستقبل صديق للبيئة، ستُطرح راف فور 2026 بنظامين فقط: هايبرد وهايبرد قابل للشحن. هذا يعني أن الشركة تخلت عن خيار المحركات التي تعمل بالبنزين التقليدي بشكل نهائي.

المحرك الأساسي يأتي بسعة 2.5 لتر ويعمل مع نظام هايبرد متكامل لتوفير قوة تتراوح بين 225 إلى 232 حصان، بحسب نظام الدفع.

أما النسخة القابلة للشحن فتصل قوتها إلى 320 حصان تقريبًا، مع مدى كهربائي يقارب 80 كم في الشحنة الواحدة.

داخلية ذكية وتقنيات مبهرة

من الداخل، تم تحديث المقصورة لتجمع بين الفخامة والعملية، حيث نجد شاشة لمس مركزية كبيرة بحجم يصل إلى 13 بوصة، مدعومة بأحدث أنظمة التشغيل من تويوتا، ما يوفر استجابة أسرع وتكاملًا أفضل مع الهواتف الذكية. كما تم تعزيز أنظمة الملاحة، الصوت، والاتصال، لتقديم تجربة قيادة ترفيهية وسلسة.

مستويات متقدمة من الأمان

راف فور 2026 تأتي مجهزة بأحدث إصدار من باقة “Toyota Safety Sense”، التي تتضمن مساعد التوجيه، الكبح التلقائي، التحذير من الاصطدام الأمامي، ونظام الحفاظ على المسار.

كما توفر بعض الفئات كاميرات 360 درجة وحساسات متقدمة للركن، لتسهيل القيادة في المدن المزدحمة.

سعر منافس وفئات متعددة

من المتوقع أن تبدأ أسعار راف فور 2026 من حوالي 30 ألف دولار، وتزداد حسب الفئة والتجهيزات.

ومن أبرز الفئات المتاحة: LE، XLE، XSE، Adventure، وLimited، مع تباين في التجهيزات لتناسب مختلف الأذواق والميزانيات.

موعد اطلاق تويوتا راف 2026

من المنتظر أن يتم الكشف الرسمي عن السيارة خلال الربع الأخير من عام 2025، على أن تتوفر في الأسواق العالمية مع بداية عام 2026 تويوتا راف فور 2026 ليست مجرد تحديث طفيف، بل هي إعادة تعريف لسيارات الـSUV المتوسطة، حيث تجمع بين الأداء العالي، الاقتصاد في استهلاك الوقود، والتقنيات الذكية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لعشاق التميز والاعتمادية.