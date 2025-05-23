احداث مشوقة غير متوقعة.. اعلان 1 المؤسس عثمان حلقة 193 على هذا التردد

يواصل المسلسل التركي “المؤسس عثمان” جذب الأنظار بحلقاته المشوقة التي توثق بدايات الدولة العثمانية، عبر قصة مؤسسها عثمان بن أرطغرل. ومع اقتراب عرض الحلقة 193، تزايدت التساؤلات حول ما تحمله من مفاجآت، لا سيما بعد طرح الإعلان الترويجي الأول.

اعلان 1 مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193

كشفت اللقطات الأولى من الإعلان عن تصاعد درامي في الأحداث، حيث بدا عثمان في مواجهة مصيرية مع خصومه، وسط مشاهد حماسية تلمّح إلى تحولات كبيرة في مجريات الصراع. وقد لاقى الإعلان تفاعلاً واسعاً بين المتابعين الذين عبّروا عن تشوقهم لما ستكشفه الحلقة القادمة من تطورات مصيرية.

متى يُعرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193؟

تُعرض الحلقة الجديدة كل يوم أربعاء عبر شاشة قناة ATV التركية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت إسطنبول. أما النسخة المترجمة إلى اللغة العربية، فيتم عرضها يوم الخميس التالي على عدة قنوات عربية مثل الفجر الجزائرية واليرموك الأردنية، في مواعيد تتفاوت حسب توقيت الدول العربية، لكنها غالباً تكون مساءً بين الساعة 8:00 و9:00.

القنوات الناقلة وتردداتها

لضمان مشاهدة الحلقة بجودة جيدة، إليك أبرز القنوات التي تبث مسلسل المؤسس عثمان مع بيانات استقبالها:

قناة ATV التركية (بالبث المباشر): القمر الصناعي: نايل سات التردد: 10796 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500

(بالبث المباشر): قناة الفجر الجزائرية (مترجم للعربية): القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12034 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500

(مترجم للعربية): قناة اليرموك الأردنية : القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11678 الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500

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لماذا يحظى المؤسس عثمان بشعبية كبيرة؟

يعتمد نجاح المسلسل على الدمج بين الوقائع التاريخية والإخراج السينمائي القوي، إضافة إلى التمثيل المتقن من أبطال العمل كما أن التصوير في بيئة طبيعية جذابة واهتمام المسلسل بتفاصيل المعارك والتخطيط السياسي يضيف له بعداً تشويقياً يجذب فئات متعددة من الجمهور.