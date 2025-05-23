في ثواني افتح حسابك..طريقة فتح حساب بنكي أونلاين عبر بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025

يتيح بنك الخرطوم في دولة السودان للمواطن والمغترب إمكانية فتح حسابات بنكية عن طريق الأونلاين بدون الحاجة لزيارة الفرع وتشمل هذه الخدمة فتح حسابات بدون الذهاب إلى مقر البنك من خلال الموقع الرسمي للبنك كما يوفر خدمة نقل الأموال كذلك خدمة إدارة الحسابات البنكية المختلفة من خلال بنك الخرطوم عبر الأونلاين سواء كان المتقدم سوداني أو مقيم في دولة السودان.

فتح حساب بنكي أونلاين عبر بنك الخرطوم

يمكن فتح حساب بنكي أونلاين عبر بنك الخرطوم من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لدى بنك الخرطوم.

اختيار تسجيل الدخول من القائمة الرئيسية.

ثم الضغط على خيار فتح حساب أونلاين عن طريق بنك الخرطوم في دولة السودان.

يشترط تحديد نوع الحساب المراد فتحه.

ثم تعبئة البيانات المطلوبة مثل الرقم الوطني للمواطن السوداني أو جواز السفر للمغترب.

ثم بعد ذلك رفع المستندات الرسمية المطلوبة.

إرسال الطلب مع انتظار مراجعة الطلب والتواصل من البنك.

بذلك يمكن التسجيل في بنك الخرطوم عن طريق الإنترنت بدون الذهاب إلى مقر البنك.

شروط فتح حساب عبر الأونلاين لدى بنك الخرطوم