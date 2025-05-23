سوسو رجعت يا ولاد.. استقبل الان تردد قناة كراميش الجديد على جهازك وفرح ولادك

في ظل وفرة القنوات الفضائية الموجهة للأطفال، تبقى قناة كراميش واحدة من أبرز الخيارات التي تحظى بثقة واهتمام العائلات في العالم العربي فمنذ انطلاقتها، حرصت القناة على تقديم محتوى يُراعي احتياجات الطفل من الترفيه الآمن والتعلم المبكر، مع مراعاة القيم الاجتماعية والتربوية.

ما هو تردد قناة كراميش الجديد لعام 2025؟

حتى يتمكن الآباء من ضبط قناة كراميش لأطفالهم على شاشة التلفاز، يجب استخدام الترددات التالية، حسب القمر الصناعي:

على نايل سات : التردد: 11430 الاستقطاب: عمودي (V) معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/4 الجودة: عالية (HD)

: على عرب سات : التردد: 11390 الاستقطاب: عمودي (V) معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/4

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طريقة تنزيل قناة كراميش على الرسيفر

لإضافة قناة كراميش إلى قائمة القنوات لديك، كل ما عليك هو اتباع الخطوات البسيطة التالية:

افتح قائمة الإعدادات من خلال جهاز التحكم الخاص بالرسيفر. اختر “البحث اليدوي” أو “إضافة قناة”. أدخل التردد المناسب حسب القمر الصناعي. بعد ذلك، اضغط على “بحث” وانتظر حتى يتم العثور على القناة. لا تنسَ حفظ القناة بعد ظهورها ضمن النتائج لتثبيتها في القائمة.

ما الذي يميز قناة كراميش عن غيرها؟

تقدم كراميش مزيجاً رائعاً من البرامج التي تخاطب الطفل بلغة بسيطة ومحببة، مع محتوى يهدف إلى تعليم المبادئ والقيم من خلال القصص والأناشيد. كما تميزت بوجود شخصيات مألوفة للأطفال، ما يعزز التفاعل والانجذاب للمحتوى.

أضف إلى ذلك أن القناة تعمل بجودة صورة عالية وبشكل مجاني تماماً دون الحاجة لأي اشتراكات، ما يجعلها في متناول الجميع كما تبث على مدار 24 ساعة لتوفر محتوى مستمراً ومتنوعاً.

قناة كراميش ليست مجرد قناة ترفيهية، بل وسيلة ذكية تجمع بين التعليم والمرح، وتمنح الطفل تجربة ممتعة وآمنة بعيداً عن أي محتوى غير ملائم وهي بذلك خيار مثالي للأهل الذين يحرصون على تقديم الأفضل لأطفالهم.