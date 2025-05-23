“بأعلى جودة“ تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 على النايل والعربسات

تعد قناة الفجر الجزائرية من أبرز القنوات الفضائية التي تحظى بمتابعة كبيرة في العالم العربي بفضل محتواها المتنوع الذي يجمع بين الدراما التاريخية والبرامج الثقافية والمسلسلات التركية المدبلجة، وفي عام 2025 قامت القناة بتحديث تردداتها على الأقمار الصناعية لضمان جودة بث أفضل وتغطية أوسع.

تردد قناة الفجر الجزائرية

لضمان استقبال قناة الفجر الجزائرية بجودة عالية، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12645

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11034 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

كيفية ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية

لإضافة قناة الفجر الجزائرية إلى قائمة القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك، يُمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى قائمة الإعدادات Menu في جهاز الاستقبال.

ثم قم باختيار خيار التركيب.

بعد ذلك يجب اختيار البحث اليدوي.

قم بإدخال بيانات التردد المذكورة حسب القمر الصناعي المستخدم.

بدء عملية البحث ثم حفظ القناة بعد الانتهاء.

محتوى قناة الفجر الجزائرية

تتميز قناة الفجر الجزائرية بعرض مجموعة من البرامج والمسلسلات التي تلبي اهتمامات مختلف فئات المشاهدين، وتسعى القناة إلى تقديم محتوى متنوع يجمع بين الترفيه والتعليم، مما يجعلها وجهة مفضلة للمشاهدين في الجزائر والعالم العربي، ومن أبرز ما تقدمه: