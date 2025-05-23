لولو عم بضيع..تردد قناة وناسة كيدز على القمر نايل سات وعرب سات وفرحي أطفالك بأغاني لولو

نجحت قناة وناسة كيدز في تحقيق شهرة واسعة من خلال تقديم مجموعة من الأغاني والأناشيد التي أحبها الصغار ومن أهمها أغاني لولو كما تميزت قناة وناسة بجودة الصوت والصورة بالإضافة إلى سهولة الوصول إليها عبر أجهزة الاستقبال التي تعمل على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات ما جعلها من أهم القنوات الفضائية المخصصة للأطفال ولها قاعدة جماهيرية كبيرة لذا سوف نوضح لكم تردد القنوات الفضائية المفضلة للأطفال.

تردد قناة وناسة كيدز 2025

تعمل قناة وناسة كيدز على إسعاد الأطفال الصغيرة من خلال الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة الفضائية كما تسعى القناة على تنمية مهارات الأطفال سواء كان القمر الصناعي نايل سات أو القمر الصناعي عرب سات لذلك سوف نقوم بتوضيح التردد من أجل مشاهدة أغاني لولو التي يعشقها الأطفال الصغيرة.

تردد قناة وناسة نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

تردد قناة وناسة عرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

طريقة تثبيت قناة وناسة كيدز على الريسيفر