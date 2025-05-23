موعد مباراة الزمالك أمام بتروجيت والقنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع للزمالك

يتقابل فريق الزمالك أمام فريق بتروجيت في منافسات الدوري المصري الممتاز حيث هناك بعض المباريات وسوف ينتهي موسم 2025 لذلك سوف نقوم بتوضيح موعد مباراة الزمالك ضد بتروجيت حيث يطمح فريق بتروجيت بالفوز على فريق الزمالك من أجل الحصول على ثلاثة نقاط من فريق بتروجيت لكي يأهل إلى بطولة الكونفدرالية الإفريقية لذلك سوف يكون هناك مباراة حماسية بين الفريقين.

موعد مباراة الزمالك أمام بتروجيت

يسعي فريق الزمالك إلى تحقيق الفوز على فريق بتروجيت من أجل تعويض الخسارة أمام فريق بيراميدز حيث يستعد فريق الزمالك لمواجهة مهمة أمام بتروجيت مساء السبت 24 مايو 2025 في منافسات الجولة الثامنة من المرحلة الثانية في مجموعة حسم اللقب بالدوري المصري الممتاز حيث موعد المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وتقام المباراة على ملعب الكلية الحربية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك

يبحث عشاق الكرة المصرية على متابعة اللقاء حيث يتم نقل المباراة على قناة ON Time Sports 1 والتي سوف تقدم برامج تحليلية وتغطية شاملة واستوديو تحليلي مميز قبل انطلاق المباراة.

التشكيل المتوقع للزمالك