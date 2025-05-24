هاتف يكتسح ساحات هواتف الفئة المتوسطة.. honor 400 pro يكسر التوقعات ويقلب الموازين ببطارية جبارة وكاميرا خيالية وسعر مناسب

في عالم الهواتف الذكية، تبحث الشركات دائما عن التميز في الأداء والتصميم والتقنيات الجديدة، ويبدو أن شركة هونر قد نجحت بالفعل في تقديم جهاز يجمع بين هذه العناصر في هاتفها الجديد Honor 400 Pro، هذا الهاتف لا يكتفي فقط بتقديم مواصفات متقدمة، بل يقدم تجربة استخدام متكاملة تستهدف عشاق الأداء العالي والابتكار. في السطور التالية، نُلقي الضوء على أبرز ملامح هذا الهاتف ومميزاته التي تجعله منافسًا شرسًا في الفئة المتوسطة العليا.

مواصفات honor 400 pro

تصميم وشاشة بمستوى راقٍ

يأتي Honor 400 Pro بشاشة من نوع OLED بحجم 6.7 بوصة، تقدم دقة عالية تبلغ 2700 × 1224 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وسطوع فائق يصل إلى 5000 شمعة. هذه المواصفات تضمن للمستخدم رؤية واضحة وسلسة، سواء في تصفح المحتوى أو أثناء اللعب أو مشاهدة الفيديوهات تحت أشعة الشمس.

أداء رائد ومعالج قوي

في قلب الهاتف يعمل معالج Snapdragon 8 Gen 3، أحد أقوى المعالجات المتوفرة حاليًا، مدعومًا بذاكرة RAM تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين حتى 512 جيجابايت. هذه التركيبة تمنح المستخدم تجربة فائقة السلاسة، مهما كانت المهام المعالجة، من التصفح وحتى الألعاب ذات الرسومات الثقيلة

كاميرا احترافية بدقة مذهلة

يضم الهاتف ثلاث كاميرات خلفية تتصدرها كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، تدعمها عدسة تليفوتو بدقة 50 ميجابكسل لتقريب بصري قوي، وعدسة عريضة 12 ميجابكسل لالتقاط المشاهد الواسعة. أما الكاميرا الأمامية، فهي مزدوجة وتضم عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل لتقديم صور سيلفي غنية بالتفاصيل.

بطارية ضخمة وشحن سريع

يوفر Honor 400 Pro بطارية بسعة 5300 مللي أمبير تضمن يومًا كاملاً من الاستخدام المكثف، مع دعم شحن سريع سلكي بقوة 100 واط، ولاسلكي حتى 80 واط، مما يعني أنك لن تحتاج للانتظار طويلًا لإعادة شحن هاتفك.

خصائص ذكية وعمر دعم طويل

الهاتف مزود بأحدث نسخة من نظام أندرويد (Android 15) بواجهة MagicOS 9، ويعد المستخدمين بست سنوات من التحديثات الأمنية والنظامية. كما يحتوي على ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل تحويل الصور إلى مقاطع فيديو باستخدام تقنيات Google المتقدمة.

سعر honor 400 pro

يتوفر الهاتف عالميًا بسعر يقارب 799 يورو (أو 900 دولار تقريبًا)، وفي مصر بسعر يبلغ نحو 26,000 جنيه مصري للنسخة الأعلى من حيث السعة.