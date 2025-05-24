فتح حساب داخل بنك الخرطوم بالشروط والمتطلبات الجديدة على الموقع الرسمي

ارتفاع معدلات البحث الإلكتروني من قبل الكثير من المواطنين السودانيين بالبحث حول معرفة الخطوات اللازمة من اجل فتح حساب بنكي أونلاين ببنك الخرطوم، يعتبر بنك الخرطوم واحد من اعرق البنوك الحكومية التي تم إنشائها بالخرطوم يقدم العديد من الخدمات المصرفية للعملاء بجميع المعاملات المختلفة، أتاح بتك الخرطوم هذه الخدمة للمواطنين بهدف تسهيل إجراء جميع المعاملات سواء كان للمواطنين المقيمين داخل البلاد أم من المغتربين خارج البلاد، بالإضافة إلي أن إدارة بنك الخرطوم حددت عدة شروط أساسية من اجل فتح حساب بنكي أونلاين يجب أن تتوافر بجميع العملاء، سنسرد لكم كافة التفاصيل في السطور القادمة.

شروط فتح حساب بنكي أونلاين ببنك الخرطوم 2025

أطلق بنك الخرطوم بالسودان عن فتح حساب بنكي أونلاين ببنك الخرطوم ولكن ينبغي أن تتوافر هذه الشروط التالية علي جميع العملاء والتي تتمثل في:

يشترط علي العميل من اجل فتح حساب بنكي أونلاين ببنك الخرطوم ان يكون سوداني الجنسية.

ينبغي أن لا يقل عمر العميل بفتح الحساب عن 18 عام.

يجب علي العملاء عند فتح الحساب أن لا تقل قيمة فتح الحساب ببنك الخرطوم عن 10 ألف جنيها سوداني.

الوثائق اللازمة من اجل فتح حساب بنكي أونلاين ببنك الخرطوم 2025

حددت إدارة البنك عدة مستندات رسمية يجب علي العميل تقديمها عند فتح حساب بنكي أونلاين ببنك الخرطوم والتي جاءت علي النحو التالي:

علي العميل أن يقوم بتقديم صورة من جواز السفر اذا كان مغترب. تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية بالنسبة للمقيم داخل البلاد السودانية. إدخال جميع البيانات الشخصية بطريقة صحيحة. عدم الإفصاح بأي من المعلومات أو البيانات الخاصة بحساب البنك لأي شخص من اجل تفادي انتحار شخصية واختراق حسابه البنكي.

خطوات فتح حساب ببنك الخرطوم أونلاين 2025

يتاح الآن فتح حساب بنكي أونلاين ببنك الخرطوم لجميع المواطنين السودانيين خارج البلاد او داخلها دون الحاجة للذهاب إلي احد فروع البنك حيث تتمثل هذه الخطوات في: