موعد مباراة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة للمباراة

يتقابل فريق ريال مدريد فريق ريال سوسيداد في الدوري الاسباني لكرة القدم حيث تستعد عشاق كرة القدم لمتابعة المباراة المرتقبة بين فريق ريال مدريد ونظيره ريال سوسيداد في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني لموسم 2025 حيث سوف تكون المباراة يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 على ملعب سانتياغو برنابيو.

موعد مباراة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد

يطمح فريق ريال مدريد بالفوز على نظيره ريال سوسيداد من أجل إرضاء المشجعين بعد خسارة الزوري الاسباني الذي حصل عليه برشلونة لهذا العام لذا موعد مباراة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد في يوم السبت 24 مايو 2025 في تمام 17:15 بتوقيت القاهرة والرياض على ملعب سانتياغو برنابيو أما القنوات الناقلة فهناك العديد من القنوات ولكن مشفرة يجب الاشتراك ثم مشاهدة المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد

تنقل المباراة على شبكة قنوات beIN Sports فهو الناقل الرسمي لبطولة الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث من المتوقع أن تنقل المباراة على قناة beIN Sports HD 1.

التشكيلة المتوقعة لفريق ريال مدريد

حارس المرمى: أندري لونين

خط الدفاع: فران غارسيا، جاكوبو رامون، فاييخو، لوكاس فاسكيز

كما خط الوسط: فينيسيوس فالفيردي، تشواميني، داني سيبايوس، لوكا مودريتش، أردا غولر

الهجوم: كيليان مبابي

التشكيلة المتوقعة لفريق ريال سوسيداد