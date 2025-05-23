لولو يا لولو وينك يا لولو.. محبوبة الاطفال على تردد قناة وناسة بيبي الجديد وطريقة تنزيلها فرح ولادك وسليهم

في ظل الانتشار الواسع للقنوات الموجهة للأطفال، ظهرت قناة “وناسة بيبي” كأحد الخيارات المميزة التي استطاعت أن تحظى باهتمام الكثير من أولياء الأمور في العالم العربي. وتأتي القناة برؤية تربوية تدمج بين التعليم والمرح، لتقديم محتوى مخصص للطفل العربي في سنواته الأولى، حيث تساعده على اكتساب المهارات الأساسية بطريقة ممتعة وآمنة.

تردد قناة وناسة بيبي 2025

لتمكين العائلات من الوصول إلى القناة بسهولة، وفّرت “وناسة بيبي” بثها عبر عدد من الأقمار الصناعية الشهيرة. يمكن استقبال القناة عبر:

نايل سات التردد: 11430 الاستقطاب: رأسي (V) معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/4 جودة البث: HD

عرب سات التردد: 11270 الاستقطاب: عمودي (V) معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/4 جودة عالية الوضوح



طريقة تنزيل قناة وناسة بيبي على جهاز الاستقبال

يمكن تثبيت القناة على جهاز الاستقبال بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

استخدام الريموت للدخول إلى قائمة “الإعدادات” أو “التركيب”. اختيار “البحث اليدوي عن القنوات”. إدخال بيانات التردد الخاص بالقمر الصناعي المستخدم. بدء عملية البحث ليقوم الجهاز بتحديد القناة تلقائياً. عند ظهور القناة، يتم حفظها ضمن قائمة القنوات للاستمتاع بالمشاهدة مباشرة.

مميزات قناة وناسة بيبي

قناة وناسة بيبي تتميز بعدة جوانب تجعلها فريدة من نوعها، وأبرزها: