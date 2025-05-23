“برشلونة في الصدارة“ جدول ترتيب الدوري الاسباني 2025

شهد موسم الدوري الإسباني 2024-2025 أحداثًا مثيرة وتحولات دراماتيكية، حيث تمكن نادي برشلونة من استعادة لقب الدوري تحت قيادة المدرب الألماني هانسي فليك، محققًا ثلاثية محلية بعد فوزه بكأس الملك وكأس السوبر الإسباني أيضًا.

ترتيب الدوري الاسباني 2025

برشلونة أنهى الموسم برصيد 85 نقطة، متفوقًا على ريال مدريد الذي جمع 81 نقطة، ويتبقى لكل فريق مباراة واحدة في الدوري، الفريق الكتالوني أظهر أداءً مميزًا خاصة في المباريات خارج ملعبه، حيث حقق 13 فوزًا من أصل 17 مباراة، بما في ذلك انتصارات كبيرة مثل الفوز 4-0 على ريال مدريد و4-2 على أتلتيكو مدريد، تألق اللاعبون الشباب مثل لامين يامال إلى جانب النجوم المخضرمين مثل روبرت ليفاندوفسكي كان له دور كبير في هذا النجاح.

منافسة ريال مدريد على اللقب

ريال مدريد قدم موسمًا قويًا، لكنه لم يتمكن من مجاراة برشلونة حتى النهاية، الفريق جمع 81 نقطة حتى الآن وبرز في صفوفه النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي كان أحد أبرز صفقات الموسم، مع نهاية الموسم أعلن المدرب كارلو أنشيلوتي رحيله لتولي تدريب المنتخب البرازيلي، مما يفتح الباب أمام تغييرات محتملة في الجهاز الفني للفريق.

أتلتيكو مدريد في المركز الثالث

أتلتيكو مدريد بدأ الموسم بقوة متصدرًا الترتيب في منتصف الموسم، لكنه تراجع في النصف الثاني لينهي الموسم في المركز الثالث برصيد 73 نقطة، رغم التعاقدات الكبيرة مثل جوليان ألفاريز إلا أن الفريق لم يتمكن من الحفاظ على مستواه مما أثار تساؤلات حول مستقبل المدرب دييغو سيميوني.

الصراع على المراكز الأوروبية

المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية كانت قوية، أتلتيك بلباو ضمن المركز الرابع برصيد 70 نقطة، بينما تأهل فياريال وريال بيتيس إلى الدوري الأوروبي، أما عن رايو فاييكانو وسيلتا فيغو وأوساسونا كانت تنافس حتى الجولة الأخيرة على مقاعد الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

صراع الهبوط في الدوري الاسباني

في قاع الترتيب كانت المعركة للبقاء في الدوري مشتعلة ليغانيس كان بحاجة للفوز على بلد الوليد وانتظار خسارة إسبانيول أمام لاس بالماس لضمان البقاء، الفرق الثلاثة في مراكز الهبوط قبل الجولة الأخيرة كانت ليغانيس ولاس بالماس وبلد الوليد مما جعل الجولة الأخيرة حاسمة لمصير هذه الفرق.