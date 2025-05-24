بكاميرا جبارة آيفون 16 إي أقل سعر وأقل حجم.. سعر ومواصفات iPhone 16e مفاجأة

سعر ومواصفات iPhone 16e آيفون 16 إي أصبحا حديث السوشيال ميديا فور إعلان شركة أبل عن هاتفها الجديد، الذي يُعد النسخة المصغرة من iPhone 16، ولكن دون تنازلات في الأداء آيفون 16 إي يأتي بمعالج Apple A18 القوي ودعم تقنيات الذكاء الاصطناعي من Apple، ليجمع بين الحجم العملي والأداء الاحترافي في آن واحد ورغم أن تصميم الشاشة بالنوتش الكلاسيكي قد لا يروق للبعض، إلا أن آيفون 16 إي يقدم مجموعة من المزايا التي تجعله جدير بالاقتناء.
مواصفات آيفون 16 إي iPhone 16e بالتفصيل
رغم حجمه الصغير، إلا أن iPhone 16e آيفون 16 إي يقدم تجربة استخدام متكاملة ومواصفات تنافس الهواتف الرائدة.
|المواصفات
|التفاصيل
|المعالج
|Apple A18 سداسي النواة بتكنولوجيا 3 نانو
|التخزين / الرام
|128 / 256 / 512 جيجا مع 8 جيجا رام
|الكاميرا
|خلفية 48 ميجا بكسل بفتحة F/1.6 مع OIS، وأمامية 12 ميجا بكسل مع SL 3D
|الشاشة
|6.1 بوصة Super Retina XDR بدقة 1170×2532 بكسل، سطوع 1200 شمعة، نوتش
|نظام التشغيل
|iOS 18.4 مع دعم Apple Intelligence
|البطارية
|غير معلنة السعة، تدعم شحن سريع 20 واط ولاسلكي 7.5 واط
مميزات هاتف iPhone 16e آيفون 16 إي
هاتف iPhone 16e آيفون 16 إي يأتي بعدد من المميزات التي تجعله خيار ممتاز لعشاق الأداء والذكاء الاصطناعي في تصميم صغير وسهل الحمل.
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تصميم خفيف الوزن بحجم مدمج يسهل استخدامه بيد واحدة
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مقاومة الماء والغبار بشهادة IP68
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سماعات ستيريو لتجربة صوت غامرة
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أقوى أداء بفضل معالج A18 ودعم الذكاء الاصطناعي
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أول هاتف من أبل بشريحة اتصالات C1 لتوفير استهلاك الطاقة
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جودة تصوير ممتازة بالكاميرا الخلفية والأمامية
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نظام تشغيل iOS 18.4 الأحدث مع مزايا Apple Intelligence
عيوب هاتف آيفون 16 إي iPhone 16e
رغم قوه آيفون 16 إي إلا أن هناك بعض النقاط السلبية
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لا يدعم كاميرا التصوير الواسع
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لا يتضمن شاحن أو جراب في العلبة
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لا يدعم منفذ 3.5 ملم لسماعات الأذن
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سرعة الشحن 20 واط فقط، لا تعتبر الأفضل
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لا يدعم شواحن MagSafe
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تصميم شاشة نوتش بتردد 60 هرتز قديم نوعًا ما
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سعره قريب من هواتف iPhone 15 وiPhone 16 ذات المزايا الأكبر
سعر آيفون 16 إي iPhone 16e في الأسواق
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في الخارج:
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نسخة 128 جيجا: 600 دولار
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نسخة 256 جيجا: 700 دولار
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نسخة 512 جيجا: 900 دولار
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في السعودية:
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نسخة 128 جيجا: 2800 ريال
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نسخة 256 جيجا: 3300 ريال
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نسخة 512 جيجا: 4300 ريال
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في الإمارات:
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نسخة 128 جيجا: 2600 درهم
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نسخة 256 جيجا: 3000 درهم
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نسخة 512 جيجا: 3850 درهم
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سعر ومواصفات آيفون 16 إي iPhone 16e يضعان الهاتف في فئة الهواتف الفاخرة متوسطة الحجم ذات الأداء العالي، وهو خيار مثالي لمن يبحثون عن هاتف عملي بأداء رائد من أبل، لكن مع بعض التنازلات في الشاشة والشحن.