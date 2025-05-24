بكاميرا جبارة آيفون 16 إي أقل سعر وأقل حجم.. سعر ومواصفات iPhone 16e مفاجأة

سعر ومواصفات iPhone 16e آيفون 16 إي أصبحا حديث السوشيال ميديا فور إعلان شركة أبل عن هاتفها الجديد، الذي يُعد النسخة المصغرة من iPhone 16، ولكن دون تنازلات في الأداء آيفون 16 إي يأتي بمعالج Apple A18 القوي ودعم تقنيات الذكاء الاصطناعي من Apple، ليجمع بين الحجم العملي والأداء الاحترافي في آن واحد ورغم أن تصميم الشاشة بالنوتش الكلاسيكي قد لا يروق للبعض، إلا أن آيفون 16 إي يقدم مجموعة من المزايا التي تجعله جدير بالاقتناء.

مواصفات آيفون 16 إي iPhone 16e بالتفصيل

رغم حجمه الصغير، إلا أن iPhone 16e آيفون 16 إي يقدم تجربة استخدام متكاملة ومواصفات تنافس الهواتف الرائدة.

المواصفات التفاصيل المعالج Apple A18 سداسي النواة بتكنولوجيا 3 نانو التخزين / الرام 128 / 256 / 512 جيجا مع 8 جيجا رام الكاميرا خلفية 48 ميجا بكسل بفتحة F/1.6 مع OIS، وأمامية 12 ميجا بكسل مع SL 3D الشاشة 6.1 بوصة Super Retina XDR بدقة 1170×2532 بكسل، سطوع 1200 شمعة، نوتش نظام التشغيل iOS 18.4 مع دعم Apple Intelligence البطارية غير معلنة السعة، تدعم شحن سريع 20 واط ولاسلكي 7.5 واط

مميزات هاتف iPhone 16e آيفون 16 إي

هاتف iPhone 16e آيفون 16 إي يأتي بعدد من المميزات التي تجعله خيار ممتاز لعشاق الأداء والذكاء الاصطناعي في تصميم صغير وسهل الحمل.

تصميم خفيف الوزن بحجم مدمج يسهل استخدامه بيد واحدة

مقاومة الماء والغبار بشهادة IP68

سماعات ستيريو لتجربة صوت غامرة

أقوى أداء بفضل معالج A18 ودعم الذكاء الاصطناعي

أول هاتف من أبل بشريحة اتصالات C1 لتوفير استهلاك الطاقة

جودة تصوير ممتازة بالكاميرا الخلفية والأمامية

نظام تشغيل iOS 18.4 الأحدث مع مزايا Apple Intelligence

عيوب هاتف آيفون 16 إي iPhone 16e

رغم قوه آيفون 16 إي إلا أن هناك بعض النقاط السلبية

لا يدعم كاميرا التصوير الواسع

لا يتضمن شاحن أو جراب في العلبة

لا يدعم منفذ 3.5 ملم لسماعات الأذن

سرعة الشحن 20 واط فقط، لا تعتبر الأفضل

لا يدعم شواحن MagSafe

تصميم شاشة نوتش بتردد 60 هرتز قديم نوعًا ما

سعره قريب من هواتف iPhone 15 وiPhone 16 ذات المزايا الأكبر

سعر آيفون 16 إي iPhone 16e في الأسواق

في الخارج: نسخة 128 جيجا: 600 دولار نسخة 256 جيجا: 700 دولار نسخة 512 جيجا: 900 دولار

في السعودية: نسخة 128 جيجا: 2800 ريال نسخة 256 جيجا: 3300 ريال نسخة 512 جيجا: 4300 ريال

في الإمارات: نسخة 128 جيجا: 2600 درهم نسخة 256 جيجا: 3000 درهم نسخة 512 جيجا: 3850 درهم



سعر ومواصفات آيفون 16 إي iPhone 16e يضعان الهاتف في فئة الهواتف الفاخرة متوسطة الحجم ذات الأداء العالي، وهو خيار مثالي لمن يبحثون عن هاتف عملي بأداء رائد من أبل، لكن مع بعض التنازلات في الشاشة والشحن.