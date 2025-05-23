مؤامرات جديدة تدبر ضد عثمان تعرف على أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان وموعد عرض الحلقة 193 وتردد القنوات الناقلة

يستعد عشاق الدراما التاريخية التركية لمتابعة حلقة جديدة من مسلسل “المؤسس عثمان”، الذي يواصل جذب ملايين المتابعين في الوطن العربي والعالم. ومع اقتراب عرض الحلقة 193، ارتفعت وتيرة الترقب بعد صدور الإعلان التشويقي الذي كشف عن أحداث نارية وصراعات مصيرية، تمهّد لمرحلة جديدة في مسيرة مؤسس الدولة العثمانية.

موعد عرض الحلقة 193 من مسلسل المؤسس عثمان

أعلنت قناة ATV التركية أن الحلقة رقم 193 من مسلسل “قيامة عثمان”ستعرض مساء يوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا بينما سيكون بإمكان الجمهور العربي متابعتها مترجمة للعربية من خلال قناة الفجر الجزائرية مساء الخميس في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

جاء الإعلان الترويجي للحلقة ليمهد لحلقة مشحونة بالتوتر والدراما، حيث أظهرت المشاهد الأولى تصعيدا خطيرا في الأحداث، مع دخول شخصيات جديدة وانكشاف مؤامرات كانت تدبر ضد عثمان والدولة الوليدة ويبدو أن هذه الحلقة ستشكل نقطة تحول في الموسم السادس، خاصة مع تزايد المخاطر من الداخل والخارج.

تردد قناة ATV عبر النايل سات

التردد: 10796

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة الفجر الجزائرية عبر النايل سات

التردد: 12645

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

من المتوقع أن تحظى هذه الحلقة بنسبة مشاهدة مرتفعة نظرًا لما تحمله من مفاجآت وتغييرات في مسار الشخصيات، خصوصًا عثمان الذي يبدو أنه سيواجه خصومًا أقوى وأكثر دهاءً من أي وقت مضى. وبذلك، يواصل المسلسل إثارة جمهوره أسبوعا بعد آخر، متربعًا على قائمة أكثر الأعمال مشاهدة في المنطقة.