استلام 200,000 ريال لسداد ديونك بموافقة فورية بأقساط ميسرة 5 سنوات بدون كفيل عبر مصرف الراجحي

لقد أصبح من السهل الحصول على تمويل لسداد الديون المستحقة في البنوك المحلية في السعودية حيث يمكن الحصول على تمويل سداد المديونية بمزايا عديدة ومختلفة عن باقي البنوك لدى مصرف الراجحي السعودي بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية كما يمكن الحصول على التمويل بفترات سداد ميسرة لمدة زمنية طويلة الأجل حتى 5 سنوات على الأكثر لذلك سوف نوضح لكم أهم المزايا التمويلية والشروط الأساسية للحصول على تمويل مصرف الراجحي في المملكة.

شروط طلب تمويل سداد المديونية لدى مصرف الراجحي

لقد وفر مصرف الراجحي تمويل لسداد الديون حيث يقدم المصرف خدمة تمويل سداد المديونية بشروط ميسرة تلائم احتياجات المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات داخل المملكة العربية السعودية ولكن يتطلب ذلك توفير كافة الضمانات كما يلي:

التمويل لدى مصرف الراجحي متاح لكل من المواطنين السعوديين والمقيمين.

مصرف الراجحي يطلب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام للمواطنين كذلك 23 عام للمقيمين.

يجب إلا يتجاوز عمر المتقدم عند سداد آخر قسط عن 60 عام للموظفين.

كذلك يصل العمر المناسب إلى 75 عام للمتقاعدين.

كما الحد الأدنى للراتب الشهري 4,000 ريال سعودي للمواطنين كذلك الدخل المناسب 5,000 ريال سعودي للمقيمين.

شرط أساسي أن يكون المتقدم موظف في جهة حكومية أو قطاع خاص معتمدة لدى مصرف الراجحي.

المستندات المطلوبة للتمويل لدى مصرف الراجحي

لا بد من توفير نسخة من الهوية الوطنية إذا كان المتقدم سعودي الجنسية.

إذا كان المتقدم مقيم في المملكة لا بد من توفر أثبات الإقامة.

يشترط توفير خطاب تعريف الراتب.

يجب تعبئة نموذج طلب التمويل لسداد المديونية من مصرف الراجحي.

مزايا طلب تمويل لدى مصرف الراجحي