ميدو بجاكر لولو..تردد قناة وناسة للأطفال 2025 على النايل سات وعرب سات لمشاهدة أفضل الأغاني يومياً

تعرض قناة وناسة كيدز على مدار اليوم بدون توقف جميع الأغاني والأناشيد التي يحبها الأطفال الصغيرة كما تقدم القناة أفضل البرامج الغنائية من أجل تنمية مهارات الأطفال الصغيرة على مدار اليوم بدون انقطاع وبدون تشفير للقناة الفضائية كما حازت القناة على اهتمام الكثير من العائلات العربية لما تقدمه من محتوى آمن يناسب الصغار بمختلف أعمارهم كما من أهم تلك الأغاني هي أغاني لولو التي يحبها الأطفال الصغيرة ولها شعبية كبيرة في الدول العربية لذلك سوف نقوم بتوضيح التردد مع طريقة تنزيل القناة الفضائية المجانية على جهازك الشخصي لمشاهدة أحلى الأغاني خلال اليوم.

تردد قناة وناسة للأطفال 2025

تقدم قناة وناسة أفضل الأغاني بأسلوب شيق من خلال الشخصية الكرتونية لولو التي أصبحت محبوبة لدى الصغار ومصدر سعادة لهم من خلال البرامج الغانية المقدمة على قناة وناسة كيدز للأطفال ويمكن متابعة أحلى الأغاني والأناشيد على مدار اليوم بدون تشفير لأنها قناة مجانية وتتميز بأنها متاحة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات.

تردد قناة وناسة كيدز على نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

تردد قناة وناسة كيدز على عرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

خطوات تنزيل تردد القناة إلى جهاز الاستقبال